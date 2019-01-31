自由廣場》（金恒煒專欄）民進黨內民意與權貴的斷裂

「九合一」選完之後，綠營的憂慮其實很有焦點，就是蔡英文會不會霸王硬上弓非選不可？民進黨黨主席初選時，大家最關心、最質疑的是，會不會「現任連任優先」？黨內派系共推出來的候選人卓榮泰強烈表態「不會」，因為「黨規沒有這一條」。

但是，我們看到民進黨內已有一股很強的力量正在運作「現任優先」。民進黨中常委陳明文公開表示：「目前民進黨內部大概都有共識，還是蔡英文最具實力，相信民進黨全黨應該會全力支持蔡英文連任」；又是「應該」、又是「全力支持」、又是「黨內共識」，蔡英文非出線不可了！新潮流頭頭且是立院小黨鞭的段宜康說得更決斷、更直接，他說：「如果蔡英文選不上，別人也不可能選上。」「別人」指的是賴清德，也就是說蔡英文選不上，賴清德也選不上，再直白一點，蔡英文是無可取代的。頗有小英不出，豈奈黨何！

話頭推宕到這裡，「民進黨內部」透顯出來的訊息是：民進黨誰出來都一樣，小英選不上，其他人也一樣。既然都選不上，為什麼非小英不可？段宜康的這種推論，老實說是有師承的。師承何人？許信良在二○○○年大選前，非要披掛上陣不可，他說，民進黨反正選不上，既然都選不上，不如讓他出來選，把下次勝選的機會留給陳水扁（大意如此）。所以從許信良到段宜康，民進黨一點都沒有進步。

不但不進步，而且不民主。民主制度不講究「揖讓而升」，重點在競爭，西諺所謂：「fair play」。一九四八年蔣介石要出任首屆總統，李宗仁不敢與之爭鋒，所以搶副總統，與孫科競爭。胡適得訊，寫信給李宗仁，拿了《新約》〈保羅遺札〉的話鼓勵李宗仁說：「健兒們！大家向前」，「第一雖只有一個，還得要大家加入賽跑。那個第一才是第一」。胡適的意思很顯豁，而且只有經過初選競爭，才有第一；沒有競爭過程，即便有第一，也不是真正的第一。民進黨只憑「共識」而不透過程序正義的初選制度就決定「現任連任優先」，不只沒有黨規可循，也違反民主精神與機制。

我們現在看到民進黨內民意與權貴的斷裂，或說民意與英派的拔河：一方面是段宜康、陳明文們的唯英是從、非英不可；另一方面卓榮泰宣示年後要「開啟與社會各界的『大對話』」，「下達軍令『傾聽最基層的聲音』」，目標在「贏得人民的信任」云云。民進黨總統及立委初選，依照黨主席的慷慨激昂，是要以民意為依歸；如果聽任段宜康、陳明文的放言，黨主席的軍令不過放屁而已。

綠營支持者最怕、也最焦慮的是，蔡英文會不會利用總統的權勢與資源，擺平一切，製造共識，炮製同額初選或一人參選的政治現實？敷衍初選，一味只談黨內共識，綠營支持者絕不會買單，二○二○年大選一定在所謂的「團結」之下以失敗告終。

二○二○年民進黨再輸，老實說台灣很可能去了了，「四大老」直言不諱的痛言，才是重點。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）

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