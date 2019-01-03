自由廣場》（金恒煒專欄）「四大老」的痛言與危言

彭明敏、吳澧培、李遠哲、高俊明四位國之大老，也都出任過資政，在「九合一」選後，願意連袂挺身而出，發表 〈致蔡總統的公開信〉。態度謙卑，但措詞堅定而嚴峻、意見明確而周詳，直指解紛的核心：「敬請『蔡總統』不要參選連任。」

四位大老的「公開信」當然非同小可，不啻引爆一枚震撼彈，但更正確的解讀是：面臨台灣生死存亡關頭臨界點的當下，是不得不發的終極諍言。此一痛苦抉擇，在「公開信」中體現無遺。

四位大老中有原本聲氣相通的，但也有聞名而互不相識的情形，要之在各自領域都具崇高地位及一等一聲望；每一位大老單獨出手都有「一舞劍氣動四方」的力道，他們願意連署發聲，代表台灣派集體意識的摶成。二○二○年大選十分危殆，綠營不只沒有分裂的本錢，重點是要團結在「勝券在握」的旗幟下，明年大選關涉的不是蔡英文一人、民進黨一黨，而是台灣擋得住擋不住危如累卵的險峻！

誠如「公開信」所說：「『九合一』選後，台灣門戶洞開，四都市長既是『九二共識』又是『兩岸一家親』，台灣形同不設防國家。」半壁江山已去，如果中央執政權再落入中國在台灣的共犯之手，台灣還有民主、自由嗎？還有存活的空間嗎？遠的如「西藏」，近的如香港，血淋淋現實還不夠怵目驚心嗎？台灣好不容易流血流汗打拚贏得的民主體制，旦夕可能瓦解，這絕非危言聳聽。過去以為鞏固民主就能長保台灣於不墜的樂觀理念，遭遇到空前的挑戰，一旦二○二○年中央執政再失去，絕對是不可承受的重，更可怕的是，連立法權也會一併拱手讓出，那就死到臨頭了。這是四大老呼求蔡總統放台灣一條生路的原因。

老實說，台灣的險路豈待二○二○年？「九合一」選後，藍、白與紅的「我儂你儂」早濃得化不開了；中國國民黨王金平揚言選總統，中國敢大剌剌的立刻派兩人到台灣進行「面試」。是可忍孰不可忍？民進黨竟然一籌莫展的也公然放行！「公開信」中提出因應之道的大戰略防禦工程是：「有而且只有強化行政與立法權，執政黨在國會依然多數，該立什麼法就立什麼法」，行政院則鉅細靡遺的重重把關，絕不放鬆。換句話說，為防堵裡通敵國及統戰伎倆，必須步步為營，把所有可能的罅隙全部用法律補足，然後依法厲行。不但立法院成為戰鬥院，行政院更是；閣揆必須起用有理念、有膽識、有魄力的幹才，一肩擔起所有權責，一掃兩年來的柔靡不振與拖拉誤國的「想想」。

四大老一生為台灣犧牲奉獻，老而彌堅。「不畏浮雲遮望眼」，他們不怕壓力、不屈服於軟硬兼施的無所不為，以「無權力者的權力」（哈維爾的話）為保台點起一盞明燈，台灣人就是他們「鐵屋裡吶喊」的後盾。感佩之餘，我們也可以毫不遲疑的斷言：「公開信」披露的這一天，就是台灣／綠營歷史分水嶺——「告別失敗、迎向勝利」的肇始。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/