自由廣場》《林保華專欄》華獨台獨應該親如一家

習近平把「九二共識」縮窄為一個中國的一國兩制，蔡英文政府因為不接受九二共識，所以很快把九二共識與一國兩制一起拋回去。苦的是國民黨，全部接受就別想在台灣再混下去，將兩者拆解又怕得罪共產黨而陷於兩難。不過蔣萬安卻毅然拒絕一國兩制而支持蔡英文的做法，遭到國民黨支持者圍剿，不給蔣家第四代孫面子。

這個事件說明，國民黨的年輕世代也有「天然獨」。不過後來他修正承認九二共識的存在，因此只是「華獨」而已。反之，不敢公開反對一國兩制，不敢在中共面前公開表示「一中各表」，連「華獨」的資格都沒有。

李登輝剛接任總統時，因為他過去加入過共產黨，還有統一綱領做掩護，所以老共對他有幻想，後來越看越不對，就把他列為「隱性台獨」，民進黨則是「顯性台獨」。隱顯相互合作與競爭，使台灣的寧靜革命取得明顯進展，到普選總統時，北京發現上當，而痛罵李登輝是「千古罪人」。一九九○年代享有此等榮譽的，除了李登輝，就是末代港督彭定康，因為他在香港推行政治改革。李登輝在卸任前推出「特殊兩國論」為台灣定位，顯見他的高瞻遠矚與領導藝術。

李登輝以國民黨本土化來挽救國民黨，後來的連戰卻以「聯共制台」讓國民黨沉淪為共產黨的奴才。現在所謂的國民黨本土派則是利益重於一切，沒有兩岸政策，王金平對此只是逃避媒體。

習近平發表《告台灣同胞書》後，央視採訪朱立倫讓他大談九二共識，他當然也不敢「各表」。國民黨四個太陽，中共把馬英九當作不成材的廢物，其他三個單找朱立倫，顯然是看中他的家世背景，對吳敦義與王金平不理不睬，則是因為他們是幾代的土生土長台灣人而可能是「隱形台獨」，現在的說法是Ｂ型台獨。

國民黨要在台灣生存下去，就需要蔣萬安這樣的年輕人打出「華獨」的旗號。而在中共威脅面前敢於與民進黨合作，而不是老政客那種「凡民進黨必反」的爛招。而綠營也必須以國家利益為重，與華獨求同存異，合作抗共。如果連現在的中華民國（不是以前的蔣家王朝）主權都保不住，難道也要和老蔣一樣到海外組織流亡政府？

面對共產黨的鐵蹄，在台灣共同生活的台獨與華獨應該「親如一家」（柯文哲應該用這四個字取代北京的「兩岸一家親」而不要自怨自艾），而在生死交關時，根本就是命運共同體。

有志於台灣建國大業者，必須走出狹隘的圈子，更不要對自己人亂套紅帽子而分裂綠營。當然，對真正的中共第五縱隊，華獨也不應因其「中華」而輕縱。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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