自由廣場》敗選中國因素，民進黨在不在乎？

◎ 黃天麟

九合一選舉民進黨慘敗，原因很多，並受重視，但唯獨未被仔細檢討的就是「中國因素」。筆者認為若不探討、不做必要之因應措施，中國在二○二○年大選，必如法炮製，且更細膩更銳利。

為此，本月十八日筆者為文「回頭看AIT在選前的憂慮」提醒政府，中國因素絕非「杞人之憂」。二十日，國內報紙披露美國參議員賈德納、魯比歐、克魯茲與民主黨籍的馬斯托、庫恩斯和班奈特於十二月十八日發布新聞稿，公開表明他們已聯名致函美國國務卿龐皮歐、財政部長努勤、國家情報總監柯茲與聯邦調查局長雷伊，關切中國干預台灣選舉的相關指控，呼籲美國政府應「盡一切努力」協助台灣進行調查，並採取必要行動。

可見，此次之敗選與中國滲透、操作議題有關的看法，筆者與美國是一致的。現在筆者憂慮的是，對於美國議員們對台之好意，我政府會不會潑以一盆冷水，以「中國干預選舉經查並不嚴重」、「情況已全盤控制中」，而婉拒美國的「協助」。

此種憂慮絕非無的放矢，事實是對中國政策之話語權，現在幾已在親中媒體的掌握、控制下。行政院「防制假訊息危害的修法草案」只要消息一出門，就立刻引來「打壓言論自由」的指控。日前，法院對蘇啟誠案對造謠者判決免罰，明明是一名大學生造謠，藍軍排山倒海對駐外單位的指責所引發，但在藍媒對輿論的控制下，變成責任在外交部，形成誤導者無罪，被誤導者有責的奇特文化。此種藍色法官不但充斥法界，也同樣充斥在國安單位，對美方指控中國介入持反論的國安人員大有人在，是當今我國國安的一大隱憂。

此次選舉超出正常聲量的韓粉從何而來？選後屆滿一個月，但我方的國安單位仍然查不出所以然。政府沒有「網路軍」嗎？有，只是藍色濃厚的國安單位不動而已，「能混即混」是藍色官員的心態。國安局今年九月宣布已在二○一五年建立大數據中心與輿論任務編制，並與法務部監測社群媒體傳播的假消息並調查北京與部分台灣團體間的聯繫。有用嗎？對公然造假，網路霸凌以及中國網軍扮演幕後黑手的清查結果如何？會不會一如過去不了了之，令人擔憂。

希望政府痛定思痛，對中共的輿論戰、心理戰，好好師法美國。美國已伸出援手了，趁此機會建立國安的良好機制，清除混官，清除中國因素，是二○二○選戰成功的最重要基礎。

（作者為前國家安全會議諮詢，現任國策顧問）

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