自由廣場》台商重要，還是扎根在台灣的庶民中小微企業重要？

「海外資金匯回管理運用及課稅條例」有感

◎ 黃天麟

美中貿易戰引發台商回流。據稱，光台股上市櫃公司就有4.86兆元海外獲利未匯回，要不要號召滯留在境外的十幾兆元之資金回台，成為近幾個月各界議論之焦點。據了解，相關部會近期將召開跨部會會議討論「海外資金匯回管理運用及課稅條例」草案，給資金回台得享10%優惠稅率。問題是「回流台商」要照顧，扎根在台的中、小、微企業要不要照顧？何者為重？

台灣整體經濟在民進黨新政府努力經營下，兩年來表現亮麗，經濟成長率由馬英九二○一五年的0.81%提升至二○一七年的2.89%，WEF（瑞士世界經濟論壇）更把台灣評為「超級創新國」。但這些成就人民無感，筆者早在十月就對此提出憂慮（請參閱十月十三日拙文「經濟復甦人民無感，為什麼？」），認為政府拚經濟，如5+2+2計畫，均屬產業的上層結構，對基層的微小企業所下功夫顯然不足。

台灣有145萬家中小企業，佔企業總數之98%，若再加上微小企業其數更多。這一群因小沒有聲音，但沒有聲音不代表滿足，這一群也是最容易被誘惑滲透的社會群。

近兩年，中國對我方微小企業之入島、入戶政策相當積極。北京一面關閉了官方管道，但另一方面推動年輕一代、基層一線的「一代一線」統戰滲透工作。二月中國單方頒布的「三十一項惠台措施」及往後由各省市推出的「北京惠台55條」、「福州惠台68條」、「湖北惠台62條」、「杭州惠台60條」等都使其政策更貼近台灣基層產業與民眾。偏偏我方政府在「維持現狀」政策下，視「促進兩岸交流」為政策之一環，等於放任中國對我中、小、微企業之磁吸，形成上層經濟加油，基層經濟外洩之互沖現象，基層經濟當然感受不到復甦的果實。此次九合一選舉「韓流」之成為洪流，沖垮了民進黨選情，原因之一就是這群被中央所忽視者的集體反撲。

當今政院積極研議中的「海外資金匯回專法」，受惠者仍然是產業的上層結構，這些台商，早已享受了中國崛起的「紅利」，家財萬貫，但對長年默默耕耘替這片土地創造GDP和就業機會的中、小、微企業而言，是何等感嘆！

筆者並不反對給回流台商溫暖與優惠，但之前，何不給在地企業、根留台灣的企業，尤其是中、小、微企業多一點關愛的眼神，挽回這兩年迅速流失的庶民之支持。

（筆者建議，凡合併報表，五十％以上營收、生產活動在台的扎根台灣企業，可考慮給予有感的大幅度減稅及其他優惠。中小微企業絕大部分營收、生產在台灣。回流台商亦可一併適用，無須另立專法。）

（作者曾任國家安全會議諮詢委員、第一銀行總經理、董事長，現任國策顧問）

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