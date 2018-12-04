自由廣場》（北社評論）台灣維新 花東未來

◎ 吳進生

今之花蓮，昔稱洄瀾。一府、二鹿、三艋舺、四洄瀾，增強永續國際競爭力！

花蓮、台東人長期有二等國民的焦慮，一直渴望能如西部一樣有高速公路。環保人士卻始終認定，花東是淨土宜慎加保護。然學界另有「冪次效應」的疑慮。以上是否皆為國土最佳化的思辨？

花東鐵道，聯外升級：台灣地狹人稠世界第二，以及面臨自然環境快速驟變挑戰下，必須積極思考過去鮮少思考過的具體解決方案，如歐規高速鐵路取代高速公路的交通政策；高速鐵路占用土地少，在土地資源方面，高鐵與四車道高速公路相比，相同里程高鐵佔地約為高速公路的三分之一。其本質為眾運與私運如何彼此效力搭配系統的問題。

首先可從花東聯外鐵道升級著手，如南港—頭城直線鐵道，讓南港直通到頭城，才能增速；若不改只能永遠限速，用傾斜列車非根本之計。直線為原則，環境破壞最少，技術不是問題，此將預作伏筆。

花東未來，台灣未來：「北花東高鐵」需有「創造性需求」的理念，才能自現狀打轉中突破；小則打造舒適感如芬蘭歐鐵車廂，大則如阿爾卑斯山長隧道的貫通、處處可見瑞士歐陸的直上直落高山鐵路。花東擁有極佳觀光資源，理解「私運眾運，影響國運」，僵局將豁然而解成格局，厚蓄自主性。

如此一來，一、尊重環保界的多元主張。二、積極回應花東住民的迫切需求。三、利於沿線均衡發展，避開冪次效應。進而讓台灣觀光產業沾花東之光，站上全國產業的首位，使花東成為台灣維新的起手式。

台灣東部要發展，又不能重蹈北部、西半部之混亂，兩者可並行不悖，塑造寶島未來新典範。五百年來台灣發展由南而北，一府、二鹿、三艋舺，台灣地形與面積的侷限性，未來形勢自然由西而東，建設「四洄瀾」不言可喻。

「我向你們所懷的意念是賜平安的意念，不是降災禍的意念，要叫你們末後有指望。」（耶利米29：11）願花蓮、台東一小步，世界一大步！一切從落實「花東未來，台灣未來」認知開始！

（作者為台灣北社理事暨國際組召集人、動腦雜誌發行人）

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