自由廣場》（北社評論）私運、眾運，影響國運

◎ 吳進生

六月中旬到歐陸十三個國家深度主題旅行，以火車、城市電車與地鐵為交通工具，親眼見證「社會設計（social design）」的大眾運輸。

台灣近五十年來，國家交通政策最大失敗，中央與地方是否皆怠惰於推動「眾運」的公眾運輸政策，長期縱容「私運」橫行無阻，致車禍意外傷亡不斷（二○一七年十二月統計台灣近四年交通事故死傷人數每年約四十萬）？如是，值得深究與動腦。

私運橫行，交通之癌：二○一七年十二月底交通部統計，依內政部公布2350萬總人口數計算，平均每百人擁有93.7輛汽機車等機動車輛；其中，汽車794.8萬輛，平均每百人33.7輛(這比例可說是大街小巷汽車為患的根源)。機車的數量更是驚人，共有1300多萬輛，平均每百人約60輛。汽油的消耗，碳排放污染，與造成的疾病對人民健康的傷害，又是一個嚴重問題。

解決之道，疏導政策：可行方案如鯀禹治水政策之別—圍堵與疏導。聖彼得堡的地鐵，同一票價、一票到底，只管進站，不管出站。許多歐陸國家火車與地鐵，也大都是管進不管出站；瑞土德國波蘭等國，甚至許多月台與街道相連，無任何閘門欄桿。節省設備、人力，以及客旅出入時間和安全變數。

用腳踏車，節能減碳：鼓勵利用腳踏車作為短途及與公共運輸系統接連的私運工具；配套方案，大眾運輸工具中，妥備良適停置處所。歐陸首都及二、三線城市，罕有騎機車者，台灣各城市在這方面遠遠落後這些國家？

同一票價、一票到底：居住遠離市中心，不表示窮；但不可諱言的有許多人因經濟因素，選擇在遠離首都市區工作地點的郊區居住。如果「窮人翻身」，是一個有良知的公民社會共同追求的目標。是否能給經濟上較窮乏者一個翻身的機會？如是，則要給予基本時間、空間（居住地點選擇）的自由。即不會因為距離城市的遠近，而付出巨大的交通代價。社會公義，從城市捷運「同一票價、一票到底」不宜以里程長短計費開始。

馬太福音提醒：你們要先求他的國和他的義，這些東西都要加給你們了。

（作者為台灣北社理事國際組召集人、動腦雜誌發行人）