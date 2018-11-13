社論》向家博教授致敬

長年關注台灣民主發展及歷史詮釋的家博（Bruce Jacobs）教授，再次來到台灣。民間團體為他舉辦感恩演講茶會，澳洲駐我國代表處請他析論台灣的現狀及未來，蔡英文政府將贈勳給他；而身體狀況欠佳的他告訴朋友，這可能是人生最後一次來看台灣。

家博關注台灣，時間超過半個世紀。他從研究生時代就來台灣，研究歷史及政治，也深入台灣社會基層，探究地方政治文化生態。從一九六五年至今，台灣一直是他學術研究、論述的核心，經歷台灣白色恐怖及戒嚴時代，曾被蔣家政權誣指涉入政治滅門血案，遭黨國當局列入禁止入境「黑名單」。然而，他總是義無反顧，拔刀相助，對這塊土地及人民關懷、聲援與奉獻，助成台灣民主自由。

近年，從任教的澳洲蒙納許（Monash）大學榮譽退休後，家博關愛台灣的行動不減。他繼續在國際社會活躍，著作論述不斷，從民主、歷史、國際處境聲援台灣。今天人們對家博熱烈相迎，凸顯了他長期無私地關愛福爾摩沙，台灣人銘記在心。

做為台灣研究者，家博不是象牙塔內的蛋頭學者，他深入基層，探查關係、面子、派系在地方政治的作用。經由田野調查，最早在學界指出以「走路工」買票在台灣選舉的現象。他不僅學術研究，也寫作不斷，除了學術論文和著作，且一直在報章雜誌發表文章。由於家博曾以交換學者身分，前往中國南京大學任教，他也就政治、歷史、社會做台灣與中國的比較研究，近年更在國際學術機構大聲疾呼，國際社會應告訴中國︰「台灣不屬於你」。

家博從威權時代就關注台灣，並一度以「大鬍子」之名，家喻戶曉。一九八○年二二八當天，「林宅血案」發生，因美麗島事件遭關押的林義雄家中母親和一對雙胞胎女兒遇害。當局偵辦期間，以家博和林家熟識，把他列為優先鎖定對象，後來還透過媒體放話，宣稱有外國人「大鬍子」涉重嫌。家博住處遭搜索，被二十四小時偵訊，還與自稱「目擊者」對質，飽受污衊之苦。政媒繪聲繪影，企圖炮製「國際陰謀份子打擊政府」的「陰謀論」，假的真不了；家博卻被刁難而在當年五月才得離境，列入「黑名單」直到李登輝總統時期。家博事後質疑，當局大費周章要找血型Ｏ型的凶嫌，卻偏不問他的血型其實為Ｂ型。最終，本案一如白色恐怖時期的政治事件，都成「只有被害人、沒有加害人」的無頭公案。

家博把這一親身經歷著成《台灣的高雄事件與一個外國大鬍子的回憶》一書。應該強調，見證台灣人民掙脫威權、邁向民主發展的家博，當局的誣陷、刁難和羞辱，打擊不了他對台灣深切的熱愛，挫折不了他對民主必勝威權的信心，卻轉化並增進了他為台灣挺身而出的堅定決心和行動。

於是，家博邀集兩百多位國際學者專家，設立了一個討論台灣議題的群組，提供相關資訊供國際間參考。近年台灣遇重大政治轉折時，他常與國際專家學者連署發表聲明，關切台灣。此外，他在歐美各地闡發「台灣的歷史」，強調建立台灣認同與主體史觀。他告訴國際社會，台灣人口比全球三分之二國家多，地方較五分之二國家大，經濟教育水準高；且按蒙狄維歐國家權利義務公約，台灣是不是一個國家，不須經由他國認可。

家博因此建議台灣，對外不必擔心邦交國減少，甚至完全沒有邦交國。但是，台灣應積極與民主國家建立正常化關係，即使有些國家承認中國，台灣也不必與它斷交。同時，他呼籲台灣人民重新思考國家定位及走向，強化增進台灣意識的議題；現今國慶日、國歌及國旗都屬國民黨政權殘遺，該討論國家的代表標誌有無必要改變。

對於歷史，家博強調，台灣是南島語族的起源地，從十七世紀起，台灣歷史是六段殖民史的綜合體︰荷蘭、西班牙、鄭成功的個體海盜政權、滿洲人、日本人及中國國民黨。來自中國的殖民政權以往企圖藉由錯誤的歷史，編造台灣是中國的一部分，宣稱原住民來自中國大陸。台灣已脫離外來殖民統治，不應繼續寫出錯誤的歷史，誤導下一代。

五十多年來，家博在國際間仗義執言，聲援並介紹台灣歷史與人民掙脫殖民威權邁向民主繁榮過程，是長久而忠實的友人，也是台灣的恩人。