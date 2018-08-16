自由廣場》評國民黨消費慰安婦 並談八三么

◎ 李宗霖

馬英九偕同中國國民黨台南市長參選人高思博在林百貨對面揭開台灣第一座慰安婦紀念碑，大力抨擊民進黨政府對於慰安婦事件未有任何作為，並高舉著轉型正義的大旗，認為此事件也應一起處理！

當年許多的台灣少女確實是在被強迫的狀況下成為慰安婦的，自然必須替他們回復名譽，甚至求償。但我們必須叩問的是，馬英九為何不在自己任內去替此事發聲，在八年任內用總統的高度為慰安婦發聲，很難嗎？這次選擇在年底大選前跟高思博一同為慰安婦揭碑，讓我們不禁懷疑再次消費這個議題是又一次的政治操作？經我們查詢這次的慰安婦人權平等促進協會所用的電話，其實就是國民黨台南市黨部的電話，兩者一模一樣，我想這個協會是不是中國國民黨的附隨組織已經呼之欲出了！

另外，我想請問馬英九，在中國國民黨的威權統治期間，金門馬祖離島甚至本島普設特約茶室、軍中樂園，也就是俗稱的八三么，這是中國國民黨逼迫婦女為娼（軍妓）的歷史事實，由許多已出土的資料來看，甚至有未成年少女被騙往金門，三個月內無人道地接客三千次！對於這些事件，國民黨將之粉飾為少女自願前來工作，並享有著良好的待遇，是對於自己惡行的粉飾！在同樣的標準之下，馬英九是不是應該也要出來代表中國國民黨政權道歉？

更甚者，馬英九提轉型正義，著實是對台灣民主的一大諷刺，轉型正義的定義是民主國家對過去獨裁政府實施的違法和不正義行為的彌補，其根本基礎在還原歷史真相。而馬英九長期以來不提中國國民黨黑暗的過去，包含種種反民主反人權的作為，如今卻還在台灣社會高舉著轉型正義的大旗來混淆視聽，須知道他們週二開記者會的地方不到五十公尺即有個湯德章公園，湯先生是誰殺的？是國民黨！旁邊的道路叫中正路，是眾所皆知的世界十大殺人魔，但我們卻以他來為道路命名，我想馬英九也要支持中正路改名才是！

我想，大家必須清楚明白地知道，在轉型正義去除威權的標準之下，德國不會有納粹、西班牙不會有長槍黨，台灣也自然不應該有中國國民黨啊！

（作者為台南市民，基進黨組織部主任）