自由廣場》所謂「去中國化」

◎ 陳冷

課綱「去中國化」爭議又一次成為報紙的大標題。有這麼嚴重嗎？

好吧！那我們就來談「中國化」。

我們都愛讀清朝「紅樓夢」，我們都愛讀「唐詩」、「宋詞」，這些跟「中國化」有什麼關聯？「史記」是西漢司馬遷的作品，「三國演義」呢？又跟所謂的現在「中國」有關嗎？那時「中國」在哪裡？

就算有關聯吧！又何以是「去中國化」呢？

中國的歷史文化文明藝術乃至政治盛世，其實跟「中國化」毫無關係；就以漢唐和滿清早年，康熙雍正乾隆來說，那是「中國化」嗎？別忘了，滿清可是異族統治，「漢滿蒙回藏苗」雖被定義為中華民族，然而「異族」畢竟是「異族」，跟「中國化」八竿子打不到一起！

再談藝術，山西雲岡石窟大佛像真是精彩絕倫的佛教藝術，雕工精美細緻，形之於內的神態氣韻，肅穆慈悲溫柔，藝術境界高不可攀！

仔細再深思，鍛刻的雲岡石窟佛像，是「北魏」時代的傑作，「北魏」正是五胡亂華的時代，五胡者匈奴、羯、鮮卑、羌及氐；北魏更是「鮮卑族」，鮮卑都是「夷狄」之人，如假包換的異族，這群「化外之民」，又干「中國」何事？

為什麼需要把「中國化」來「神格化」呢？

有次去山西看雲岡石窟，也一併參觀寺廟，我們執禮甚恭，禮佛虔誠。那位回教導遊開玩笑說：「在廟門口會把濕答答的雨傘放在門外，進廟內虔誠默禱者，一定是台胞，反之則是我們中國大陸人，他們不是來拜拜的，是來玩兒的，不信你們瞧瞧。」

果不其然，雨傘帶水高跟鞋帶污泥，大聲喧譁的多是廣州上海一帶的遊客；連他們的「回族同胞」，都藐視中國大陸人，「去中國化」又怎樣？

（作者為老作家新畫家，台北市民）