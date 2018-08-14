自由廣場》一位台灣菁英的統獨變化

◎ 宋醇誼

看完到美國求學的沈仲珊小姐投書「那個挑釁的中國女孩教我的事」，我想起七月底ＢＢＣ的一篇報導「Has Taiwan Lost Its Roar as an ’Asian Tiger’ Economy?」（https://www.bbc.co.uk/programmes/w3cswjy1）

這篇探討台灣經濟、近二十七分鐘的深度報導，記者遠至台北、中國訪問了不少人，不過對台灣人來講，很多都是常識了；真正讓我豎起耳朵的是，ＢＢＣ記者追問一位跨國企業經理，曾經派駐過中國大陸，現在準備再去上海的三十五歲女生。

ＢＢＣ記者問她，是希望台灣獨立？還是與中國大陸統一？這位經理的回答是這樣子的：「五年前，我會說我希望看見統一；但是最近，我希望台灣能夠獨立。因為我在那裡，我在中國大陸，我可以看見（與台灣的）不同，我要獨立。」

她的說法是，在台灣享受自由民主習慣了，到了中國，明顯感覺到很多限制，「尤其是社交媒體」。她也提到，每當中國同事問起一些政治問題時，她總覺得很難回答。

三十五歲，算起來她受的是台灣解除戒嚴後的教育，也是民主運動風起雲湧的精彩世代！但是，「五年前希望統一」，對照於現在希望獨立，這位屬於台灣菁英階層的心路歷程，與推測頂多二十多歲的沈小姐在美國「被挑釁」後的改變，恐怕是那些成天嚷嚷「兩岸一家親」的政客們最該深思的吧！

（作者曾任職金融服務業，新北市民）