自由廣場》一位台灣菁英的統獨變化

◎ 宋醇誼

看完到美國求學的沈仲珊小姐投書「那個挑釁的中國女孩教我的事」,我想起七月底BBC的一篇報導「Has Taiwan Lost Its Roar as an ’Asian Tiger’ Economy?」(https://www.bbc.co.uk/programmes/w3cswjy1)

這篇探討台灣經濟、近二十七分鐘的深度報導,記者遠至台北、中國訪問了不少人,不過對台灣人來講,很多都是常識了;真正讓我豎起耳朵的是,BBC記者追問一位跨國企業經理,曾經派駐過中國大陸,現在準備再去上海的三十五歲女生。

BBC記者問她,是希望台灣獨立?還是與中國大陸統一?這位經理的回答是這樣子的:「五年前,我會說我希望看見統一;但是最近,我希望台灣能夠獨立。因為我在那裡,我在中國大陸,我可以看見(與台灣的)不同,我要獨立。」

她的說法是,在台灣享受自由民主習慣了,到了中國,明顯感覺到很多限制,「尤其是社交媒體」。她也提到,每當中國同事問起一些政治問題時,她總覺得很難回答。

三十五歲,算起來她受的是台灣解除戒嚴後的教育,也是民主運動風起雲湧的精彩世代!但是,「五年前希望統一」,對照於現在希望獨立,這位屬於台灣菁英階層的心路歷程,與推測頂多二十多歲的沈小姐在美國「被挑釁」後的改變,恐怕是那些成天嚷嚷「兩岸一家親」的政客們最該深思的吧!

(作者曾任職金融服務業,新北市民)