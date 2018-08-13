自由廣場》那個挑釁的中國女孩教我的事

◎ 沈仲珊

那是我來到美國的第四天，在學校的新生訓練時，我和台灣同學遇到了一個中國的女孩。當我們提到我們來自台灣後，她變得無比挑釁。「但台灣是中國的吧？對吧？」她反覆質問著，臉上掛著一抹高傲的微笑。

從那天起，我開始思考我的自我身分，以及身為台灣人帶來了甚麼意義。有趣的是，我見到的許多遊子也擁有類似經歷—在台灣時不怎麼關心政治，但留學以後內心的台灣意識便被激發出來！或許是從最稀鬆平凡的 "Which country are you from" 開始，當其他國的人不知道台灣在哪裡，甚至認為台灣是中國一部分的時候，這時的你才會意識到能自信地說出自己是台灣人是多麼重要的事。

於是，我想為台灣做多一點事。那時，台灣旅行法的通過吸引了我的目光。大多數媒體把鎂光燈投注在美國國會、川普上，我卻注意到了FAPA這個組織的名字。

FAPA全名是Formosan Association for Public Affairs，台灣人公共事務會，是一個由台裔美國人組成的草根倡議組織。許多台美人或許不知道，今天他們能夠在美國護照上列「台灣」為出生地，是FAPA於1994年倡議國會的成果。在那之前，僅有「中國」這個出生地選項可以選擇。

近十年來，FAPA也成功推行許多令人振奮的成果。2016年參眾兩院無異議通過的六項保證共同決議案便是其中之一。今年三月通過的台灣旅行法，實際上也是FAPA近二十年來第三次倡議的相關法案。而在今年六月眾議員羅拉巴克（Dana Rohrabacher）提出的台美建交決議案，也為台美關係建立一個新的里程碑。

令人驚豔的是，這些成果是由不到五個人的辦公室完成！背後支撐的，其實是全美各地三千多個台美人家庭。許多第二、第三代也薪火傳承，投入倡議台灣的行列中。這些人身在美國，卻始終心繫台灣。

看到眾多台美人對台灣家鄉的關愛與努力，再回想那個中國女孩的挑釁，我終於懂了：台灣是我永遠的家鄉，也是我無比自豪的母土！

（作者為台灣人公共事務會2018年暑期實習生）