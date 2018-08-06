自由廣場》前總統核電公投愚民

◎ 何頌

有關於燃煤電廠的三項公投，日前自由廣場的投書「空污公投減電不減污 流於愚民」，真知灼見，給予提案立委級的政治人物當頭棒喝。這不打緊，我們還有更大咖的政治人物 － 前任的總統和前任的行政院長，帶頭倡導兩項愚蠢的核能議題公投─「重啟核四」及「修改2025非核家園的法律」，沒搞清楚問題，兩仙七爺八爺就大辣辣的招開記者會帶頭連署，並向執政黨叫陣，造成藍綠對抗，真是悲哀。

重啟核四：花了二千八百多億、建了近二十年的核四，當年封存時就還沒建好。台電光要重新動員工程顧問公司和建廠包商，就要花一大把錢，然後要把整廠建完，至少要兩年的時間。整廠建完後需時間來做單機功能測試、系統測試、填裝燃料棒後的核系統測試、全廠設備與系統的起機與試車、全廠填裝燃料棒後的功能測試等。假設這十幾二十年的老設備老電廠的起機試車都順利，而填裝燃料棒後的全廠功能測試也順利完成，也需要兩年。一個六年可以建造完成的核能電廠建了十幾二十年，當中有多少缺失要起機試車時才會爆出來，到時候修修補補，這邊喬、那邊喬，天知道何時可以完成。

對於核四電廠而言，更大的考驗是QA（Quality Assurance 品質保證）的程序。台灣的核能電廠和美國的核能電廠一樣，都是規定要依循美國NRC（Nuclear Regulatory Commission 相當於我們的原子能委員會）的Code（法規）來建造的。與安全有關的系統（Safety Related Systems）全部要按照NRC訂定的千千萬萬條準則來施作。然後每一件、每一事都要詳記在QA的文件上歸檔。NRC和原子能委員會一樣，是最後核發使用執照的權威機關，而QA則是核發使用執照最重要的依據。有人說核四是個併裝車，其實任何電廠的設備都是併裝的，倒是核四所用的工程顧問公司是由幾家併裝起來的。核一、核二、核三都是由一家美國的工程顧問公司負責全廠的設計與QA、一氣呵成的，有什麼事由一家負責。併裝的工程顧問公司是由台電在整合，六年可以建造完成的核能電廠，在這十幾二十年當中，工程設計與QA會有多少疏漏，在沒有起機與試車、沒有在QA檔案堆搜尋之前沒人知道，但肯定是一拖拉庫的問題，加上這是十幾二十年的老設備老電廠，可以預見的是，到時候原子能委員會是不能也不敢發出使用執照的。前些日子原能會主委表示要啟用核四是不可能的，就是這個意思。

總而言之，現在就可預見核四有關核能安全的硬體和軟體都是殘廢的，最好不要想去動它，否則沒完沒了。政客不應該把「重啟核四」當做一個政治信仰在膜拜，更不應該愚蠢的把「重啟核四」當做公投議題。至於核四何去何從，筆者將再為文論述「核四可以不必認賠殺出，可以轉型再生」。

非核家園為何是2025：核能電廠在做投資分析時，是以經濟壽命（Economic Life）為35年來計算的，也就是說一個核能電廠的機組商業運轉了35年後已經不再經濟，運轉下去不划算，錢也賺夠了、該除役（Decommission）了。同時廢燃料棒在廠裡的儲存空間也是規畫約35年存滿。核一廠一號機組到2018年底已運轉了35年，儲存空間也已存滿，屆時將如期除役（聞說因廢燃料棒現已經存滿，一號機組已停機待除役）。此後每一個核能電廠的每一個機組運轉了35年就會除役。三個廠六個機組的除役期程在原能會的網站上都可以查到。到了2025年5月，核三廠二號機組運轉了35年除役後，台灣就沒有核能電廠在運轉了，2025非核家園就是這樣來的。弄懂了這個，「2025非核家園」被操弄成公投議題，就變成非常可笑。

假設2025將屆，而新開發的綠能電廠有任何原因沒能涵蓋所需電能的缺口時，這會成了國安問題而不是經濟問題，延役核電廠則是一個選項。真有這個國安問題時，立法院半天就可以修法，何苦現在就推「2025非核家園」的公投來造成藍綠對抗呢？（作者為美國能源事業主管退休，台北市民）