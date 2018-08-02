自由廣場》請劉威廷加入太陽馬戲團

◎ 邈雲漢

根據二崙健民跆拳道訓練中心國際五段教練高知遠先生對跆拳道的評語，筆者認為跆拳道國手劉威廷學藝不精，又把舞台看得比國家還重，不適合當國手，比較適合加入太陽馬戲團（Le Cirque du Soleil）。

高知遠先生在《曾志朗的跆拳道》一文中寫道：「跆拳道本是一門透過拳腳演練生命之道的修習法門，因此學習者皆不以拳腳自重，相反的，段數越高、技藝越精，其對於生命的洞見越顯精奧。」

一九三六年，日本殖民地的朝鮮人選手孫基禎代表日本參加第十一屆的柏林奧運，勇奪馬拉松金牌，當領獎時，響起了日本國歌、升起了日本國旗。孫基禎深感民族的屈辱與亡國之痛，當日本國旗升起時，他低頭沉默，並用手中的月桂樹遮掩衣服上的日本國旗。領完獎後，他撕毀了日本隊的隊服。

國家叫什麼，運動員不一定能改變，但是能努力嘗試。有像孫基禎那樣做的，也有像劉威廷這樣扯後腿的。

與孫先生相比，劉先生卻只為了正名有「風險」就「寧願維持現狀，以中華隊、中華台北、Chinese Taipei之名在國際舞台上拚搏」。可見二○一八年台灣的跆拳道國手劉先生「技藝」不精，其「對生命的洞見」甚至不如八十二年前的朝鮮馬拉松選手。讓一個不如八十二年前馬拉松選手的跆拳道選手代表國家，不但是國恥，更是對各國選手的不尊重。

加拿大蒙特婁的太陽馬戲團自一九九九年起，融合東方之龍（DRAgon）與西方之獅（LION）為Dralion。跟把毫不相干的中華與台北硬湊成Chinese Taipei的米克斯有八十七分像。Dralion節目中大量起用武術運動員來代表DRA。很適合作為不在乎「正名」的武術運動員的「舞台」。劉先生可以在Dralion裡Kuso一下Piko太郎："I have a Chinese. I have a Taipei. Uh! Chinese Taipei."

當然也有可能劉先生現在的言行只是忍辱負重的障眼法。雖然現在不擇手段也要出場，但其實他打算在奪標領獎時效法孫基禎，也未可知。

（作者為高雄市民，部落客）