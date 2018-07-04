自由廣場》《林保華專欄》國民黨沒倒，台灣尚未好

今年十一月的九合一選舉，有些綠營人士揚言要教訓執政的民進黨。更有人說，國民黨已經不成氣候，言外之意，綠營再怎麼內鬥都不要緊，這是嚴重的誤導。

二○一四年太陽花學運，提出「國民黨不倒，台灣不會好」的口號，讓國民黨輸掉地方、中央及立委的選舉。然而這絕對不是國民黨倒了，何況百足之蟲，死而不僵。我們看看國民黨現在在政治、媒體、司法、軍事、經濟等領域還有的影響力就知道了。

國民黨半個多世紀的黨國體制，造就許多高層的軍公教公務員，看看民進黨在教育部許多政策難以推展就明白了。而圖利黨國的規章制度不可能一下修改完畢，因此民進黨的執政並非真正全面執政。國民黨青壯派立委一休會就到北京朝聖，就是認祖歸宗接受使命。

藍營更是掌控台灣的多數媒體。最擅長的就是製造親中反台反美輿論，擾亂台灣人的國家認同。近來假消息通過網路與統媒散發製造混亂，一個月前網路上瘋傳香蕉和鳳梨被亂倒的照片，就是國民黨文青工作會及南投縣黨部幹的。南投是農業縣，由國民黨執政，竟然如此糟蹋自己的果農，豈非喪心病狂？

司法改革進度很慢，一些改革措施還必須通過司法關卡。阿扁擔任總統時說過，法官七、八成是藍的。他們有任期等保障。有些改革可以依靠主觀努力，有些只能等候自然淘汰。有些人以為總統就是皇帝，全面執政什麼都可以做，忘記台灣是一個民主國家，做事須按民主程序。而民主正是台灣對抗中國吞併與走向國際的政治資本，不容有失。

馬英九八年營造「國軍共軍都是中國軍」的形象，解除軍隊的心防，大量縮編軍隊編制，停止一些軍事研發。中共統戰退將不遺餘力，所謂「八百壯士」的暴力抗爭就為我們敲起警鐘。為誰而戰是台灣軍隊最大問題，蔡總統努力關照軍隊，鼓舞士氣，包括軍人年改中做出一些必要的妥協，取得很大成績，然而情治系統問題恐怕更大。

經濟領域即使盡力擺脫對中國的依賴，但是中國的磁吸效應與某些財團的唯利是圖是不容輕忽的，因而沒有停止過「以商圍政」。看國民黨與財團的關係，最近一個例子就是台塑集團聘用剛被台北地檢署求刑十年的馬英九愛將李述德做他們的獨董，就可以引發不少遐想了；而國民黨黨產也是深不可測。

蔡英文政府兩年完成過去沒人敢做的年改來充實國家體質，這必須有穩定的國際環境配合，因此兩岸維持現狀是必要之舉，何況政府從來沒有接受九二共識。顯然，台灣還需要進一步清除黨國勢力才會真好，蔡政府尚需努力加快步伐，方不辜負人民的期待。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）