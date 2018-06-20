自由廣場》《林保華專欄》從吳音寧到蔡英文評「教訓民進黨」

在電視鏡頭前看北農總經理吳音寧被在野黨議員聲色俱厲地質詢時，就像書生被痞子所欺凌。可是沒想到在她書卷氣的背後，早已累積了基層農運的歷練而堅韌不拔。

議員竟然質詢吳音寧與蔡英文是怎樣認識的。除非吳、蔡有一方是罪嫌，檢調才有理由調查，議員憑什麼要質詢屬於私人領域的事情？不過吳音寧的表現，的確讓人感到她有蔡英文性格上的特質，雖然兩人的成長背景不同，類似「暴力小英」與宇昌案的抹黑事件在吳音寧身上重演。

吳音寧出任北農總座，很自然引發既得利益集團的反撲，最常用的手段是設下陷阱讓你踩進去。柯文哲進入市府時應該也是一步一驚心，然而熬成婆婆以後，以同樣手段對待小媳婦？民進黨第一次執政時也面對這種情況，還好那是從本土派李登輝手裡接管，然而蔡英文是從政治痞子馬英九手裡接手而充滿陷阱，因此小心掉進陷阱是首要任務。

吳音寧的連假事件自家人都沒有出來幫手，讓她背上「神隱」的包袱。這次變本加厲，包括送殘菜、買洋酒送民進黨、二百五十萬年薪、魚翅宴等接踵而來，有的是歪曲，有的是謠言，背後再插上政風違法查帳一刀，開始也未見自家人出來相挺，包括「親綠」媒體。後來由鄭弘儀主持的「鄭知道」節目讓吳音寧平心靜氣解釋，包括她在北農內部進行的改革，真相才逐漸還原，輿論開始轉向。

自家人的靜默如果是遲鈍，還可以原諒；如果是派系作怪，認為吳是某派系成員，樂得旁觀紅藍白力量出手修理，那麼這種心態就太可怕了。這是敵友不分啊！

扯上敵友問題，是因為隨著年底選舉的接近，綠營內部居然出現要藉此教訓民進黨的聲音，有某過氣高層聲言決定在台北把票投給丁守中，還有對本土政權一再唱衰。在他們眼裡，民進黨還不如國民黨馬英九！中間還有一些可疑民調興風作浪。

那是不是民進黨應該接受「一中」，廢除年金改革與追討國民黨黨產？台美關係應該回到馬英九時代？這種感情用事的「狠話」非常可怕，到底出於國家利益還是個人或派系利益？如果因為教訓民進黨而讓國民黨得益，必然是共產黨的大規模入侵。這是拿兩千三百萬台灣人做自己利益的賭注。

蔡政府有些事情做得的確不如人意，有主客觀原因，應該督促她改進，然而絕對不可以有意無意地協助國民黨拿回政權，不論是中央還是地方。堡壘最容易從內部攻破，台派內部不應該散播彼此的仇恨性言論，導致內部士氣渙散而分崩離析，因為這是共產黨目前最需要的。執政者也應少點書生氣，增加一些「痞氣」，迎戰那些政治痞子。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）