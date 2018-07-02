自由廣場》從準軍事同盟看國軍另類身分

葛來儀耐人尋味的一句話

◎ 歐瑋群

美國戰略智庫暨國際研究中心（CSIS）資深研究員葛來儀近日在推特發文指出，國軍八月將參與美軍太平洋夥伴計畫中的海軍演習，比較特別的是還刻意指出「這並非首次，但現在可以公開了。」這句耐人尋味的話。

自太平洋戰爭結束後，回顧數十年來台（ROC）美間的軍事交流，並未因為邦交的終止就此結束，無論是之前的中美共同防禦條約或之後的台灣關係法、六項保證、台灣旅行法，到最近的二○一九國防授權法案，多少都會提到軍事領域事項，但前後最大的差異不是軍購與人員間交流訓練，而是聯合演習這種帶有軍事同盟象徵的行動。

理論上，中（PRC）美關係正常化之後，聯合演習將不會是台美間的一個軍事互動選項，因為那是屬於中美關係最敏感的一部分。但葛來儀的一句話隱約點出聯合演習這行動並未因為台美間沒有邦交就此中斷，差別在於只是公開與不公開這種宣示動作而已。她並沒有進一步指出的是，這種準軍事同盟關係在沒有任何軍事協定下是建立在什麼基礎之上？不過從今年四月海軍特別以62特遣隊這種美軍協防時期的代號進行演習，可以推測出國軍將不只是單純的中華民國軍隊那麼簡單。

而另一個可以證明這種特殊身分的，就是中華民國駐美軍代表團的標誌。這個盾型涵蓋白日星條旗的標誌，正是二戰時期盟軍中緬印戰區（China-Burma-India Theater, CBI）的代表性符號，而CBI的最高統帥正是蔣介石元帥。以國際社會對紋章典故運用的極度重視，中華民國國軍在美國的代表符號既不是青天白日國徽也不是國防部標誌，而是CBI的符號，正代表了國軍本質上並不是某些退將所言的「國軍、共軍都是中國軍」，反而是「代表盟軍接收台灣的軍事代表團」。

換言之，美國所承認的中華民國駐美軍事代表團其實就是駐台盟軍在美軍事代表團，而國軍三軍統帥身分其實就是繼承自蔣介石元帥的駐台盟軍統帥代表，這也就是蔡總統為何既是中華民國三軍統帥，卻又能以納編美軍的62、63特遣隊統帥身分校閱演習，也因此台美間即便沒有軍事協定，因為舊金山和約與CBI的雙重關係，尚能維持葛來儀意有所指的那種關係。

（作者為民間企業法務專員）