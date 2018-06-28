自由廣場》從程烈到郝柏村

◎ 沈建德

看了讀者投書「李家同、游錫堃，誰真晚景淒涼？」實在震撼。

游錫堃當過兩屆省議員、兩屆宜蘭縣縣長、北捷董事長、行政院副院長、總統府秘書長和行政院長，退休俸每月實領才28,602元。反觀同為行政院長退下的郝柏村，卻月領20萬以上。再看農民，一期稻作四個月，最近雲嘉南因雨搶收稻子到凌晨，而一斤才賣8、9塊錢。以一甲收2萬斤計算，賣不到20萬，扣掉成本，一個月收入才一萬多。二期稻作收成只有一期作的一半多，更慘！

郝柏村親歷4萬舊台幣換1元新台幣的惡性通膨往事，也知道國防預算1950年度佔總預算的90％（見本人FB第760、761篇），甚至直到筆者1971年中興大學會統系畢業前還佔達70％，會計審計法規老師程烈不滿（程老師是資深立委，在立法院的預算委員會擔任召集人高達三十八次，創紀錄），對班上同學透露此事。可見朱高正所稱「老賊」裡還是有良心人士。

國防預算加上公教薪水，可說當年台灣人的血汗納稅錢都在養中華民國。之後又有18%優存利率，台灣不折不扣是中華民國的提款機。現在郝柏村只為被砍了一些錢就反年改，說不是為退休金，而是為捍衛中華民國憲法。但中華民國憲法領土無台灣（見本人FB大頭貼），中華民國是竊據台灣的詐騙集團，「車手」少講場面話！多關心台灣下一代人和低收入者的死活吧！

（作者為留美企管博士，前中興大學副教授，現為有機自耕農。https://www.facebook.com/TPGOF）