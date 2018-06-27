自由廣場》李家同、游錫堃，誰真「晚景淒涼」？

◎ 陳茂松

前一陣子，清大榮譽教授李家同說，年金改革後，他的退休金將被砍三、四成，沒有辦法到美國開同學會，沒有辦法去芝加哥玩，感到「晚景淒涼」。

主持年改的政務委員林萬億替李家同算一算這筆帳說，李家同年資超過三十年，月退俸近十萬元，年改上路後，將減為八萬元左右，配合十年緩降，月領至少六萬七千元。

我後來在一個場合與前行政院院長游錫堃碰面，很自然聊到這個話題，便問他對這件事的看法如何？聽我這麼一問，游前院長脫口而出：「我一個月的退休俸實領才二八六○二元，怎麼跟他比？」我嚇了一跳，曾經擔任行政院長的游錫堃，月退俸竟然只有二萬八千元左右！

回家後，我找出游錫堃的公職經歷，心情頓時感到非常複雜。游前院長從一九八一年起開始從政，一直到二○○五年，前後擔任過第七、八屆省議員，宜蘭縣第十一、十二屆縣長，台北大眾捷運股份有限公司董事長，行政院副院長，總統府秘書長和行政院院長，合計二十四年多，退休金和大學教授退休的李家同差距這麼大！

民進黨中執會會場的牆壁上一直掛著一副標語：「清廉．勤政．愛鄉土」，剛好就是游前院長擔任宜蘭縣長時民進黨對外號召的精神標語，如今對照游前院長簡樸的退休生活，正是他一生從政的寫照。

軍公教年金改革七月一日就要上路了，政府保障的公教人員樓地板退休年金是三二一六○元，軍人則是三八九九○元，這個金額已經遠比許多全職工作的年輕人一整個月的薪資還要多，何況退休金低於樓地板的，他們的十八％甚至不會被取消，以確保退休生活不受影響，試問：台灣有多少人根本沒有這個保障？！

台灣的年金制度若不立即進行改革，即將破產，使國家財政陷入絕境，情勢危急，連前總統馬英九都說「年金改革，今天不做，明天就會後悔」。沒想到，到處放野火的龍應台卻還聲援李家同，指責台灣是個寡情刻薄的社會，對照游前院長簡約淡泊的態度，許多農人、工人、年輕人也僅能勉強生活，一些人只顧自己享受，不管下一個世代死活的自私自利，真是令人嘆息。

（作者為民進黨中執委）