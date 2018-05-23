自由廣場》打柯非重點？北京撫掌稱善？

◎ 范姜提昂

不必一一舉證，單單史無前例，被國台辦尊稱為「柯文哲先生」便足以證明北京有多疼惜柯Ｐ；因為中國急於拉下「眼中釘」蔡總統，中共是個絕對講究執行力的可敬惡霸，決策緩慢，但「柯乃倒蔡第一人選」一旦定調，便堅定執行到底。

看這次柯道歉又火速更正事件，國台辦毫不避嫌，公開給予善意回應（對澄清注意到了），加上坊間傳言蔣萬安之所以突然宣布不選，便是北京的意思，要蔣禮讓柯，以免妨礙「拉柯倒蔡」大計；柯如此備受寵信，吳敦義恐難免忌妒。

有了以上背景，回頭看近日，柯反擊民進黨之歇斯底里，竟有一種悲從中來的慨嘆，柯基本不是壞人，可是太嚮往雍正皇帝，又太崇拜毛澤東、鄧小平，怎受得了中國如此垂青誘使？又怎挺得住人性的貪婪脆弱？

也因此，看到諸如高嘉瑜、吳崢等泛綠候選人，居然在節目上向柯猛送秋波，特別感到心痛！這些年輕戰士，當年是如何說大人則藐之，雖千萬人吾往矣？面對柯文哲這「尊」曾經參與打造的「偶像」，竟如此忘情膜拜？試問，挺柯的年輕人難道都冥頑不靈，無可改變？當年那股旋乾轉坤的霸氣呢？

如果投票半年前就可以憑「當下民調」斷輸贏，何不現在就宣佈柯或丁當選？台灣選舉不像日本那樣，連海報規格數量都設限制，以防不公；台灣選戰活生生是各憑本事，抓緊對手就往死裡打，禁得起打的才是英雄。民主老大哥美國不就是這樣？還有，這個傳統今年會改變嗎？柯Ｐ早已開打！

更不可思議的是，小英首席軍師也對媒體說：「民進黨提名自己人，不代表要與柯文哲為敵。」「打柯不會是主要策略」，最終會回到「藍綠對決」，那就難怪，民進黨其實是「玩假的」傳言始終不斷。

先不說戰略對錯，黨軍師「沒事早早透露」我軍戰略，幹啥？隔空傳訊？說給誰聽？柯乃現任執政者，卻打丁不打柯，不覺得怪？其實，筆者野人獻曝：最高戰略該把「柯、丁」打成一個概念：「一家親」，而一家親之所以該打，因為中國不分政治、人道領域，逢台必打壓，還「親」個屁？！據此，召喚綠票歸隊。軍師若捨不得打柯，就剪輯柯說過的話，讓柯自己打自己。然後，在同一個概念內，讓柯丁搶藍票，搶成一團。

（作者曾任行銷廣告主管）

真正的敵人

◎ 黃惟冰

民進黨秘書長洪耀福日前表示，「民進黨提名自己人（參選台北市長），不代表要與柯文哲為敵」，而此言也立即引起正反兩方的熱烈討論，支持者認為，再怎麼說，國民黨才是最大敵人，當然要優先打擊國民黨的候選人丁守中；反對者則主張，柯文哲才是現任市長，怎麼能不檢驗他的「政績」？況且，「三腳督」的選戰，自然是要努力多方搶票，豈有「放過」柯文哲的道理。

然而，說穿了，民進黨與台灣價值認同者最大的敵人，本來就不是丁守中，或是柯文哲個人，真正的敵人，是丁守中與柯文哲背後的利益結構與意識形態。

舉例而言，不論是國民黨長期主張的「九二共識」，還是柯文哲不斷複誦的「兩岸一家親」，都是中共拿來誘騙台灣人民的政治繞口令，核心目標都是為了要實現「一個中國」。換句話說，就此而言，民進黨的敵人，是中共對台灣的統戰圖謀。

此外，丁守中與柯文哲都反對「去蔣」，主張中正紀念堂等威權遺緒，應該保留。然而，這樣的反動思維，正是堅持「轉型正義」的民進黨，必須撥亂反正的對象。

總結而言，價值選擇應該重於個人崇拜，如果把選舉視為對某人的「挺」或「不挺」，那麼未免把台灣的民主想得太狹隘了。

（作者曾任智庫研究員，高雄市民）