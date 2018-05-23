◎ 桃源真醫良

去年農曆年後的第二個禮拜天，母校新竹中學舉行一年一度的校友總會，很多校友回「娘家」，席開四、五十桌吧！我巧遇柯文哲市長的父親柯老學長，我說我是第十三屆的校友，他說他是第三屆；我說二○一四年柯文哲選市長，我們竹中校友及醫界曾大力支持他，也為他助選，可惜他上任後什麼事面對記者，都在第一線，言多必失，最好是請各局處分層負責。老學長對我說：「我本來就不贊成文哲去當市長，他沒有好幕僚，我希望他好好的做一個良醫。」

另外，在基層醫療的聯誼會上，王世堅市議員曾經對我說，柯文哲在議會上曾說，市長下來後他很想到台東缺乏醫師的地方當醫師。

如今柯市長面臨兩面夾擊，手下離心，好多當年全力支持他的基層包括醫師也離德；為了避免選舉下去可能吊車尾，請馬上宣布不再競選連任，全力支持民進黨，這樣吃了四年市長的果子「可以回拜」樹頭，又可達成父母的心願做個孝子，同時退一步可到海闊天空的台東行醫濟世，達成自己的心願。不為良相，仍為良醫！如此一讓而三贏，何樂而不為？

希望柯學弟深思，察納雅言，真學長的忠言諒不逆耳，而必利於行！

（作者為醫師，新竹中學第十三屆校友）

理盲與濫情

◎ 陳蒼多

拜讀自由廣場五月廿日「問題在『一家』」後，想起我原本就一直在琢磨柯Ｐ應該如何修正「兩岸一家親」的說法。該文不明講，其實我早就想過了，何不修正為「兩國一家親」？

所謂「兩國一家親」，就是很多人一再提起的「兄弟之邦」的意思。統一是霸權心態，「兄弟之邦」是「普世兄弟之誼」理想的實踐。民主、自由是普世價值，「兄弟之邦」也是普世價值，不知柯Ｐ是否可在自由、民主與「兄弟之邦」上多做理性的著墨，否則難免「理盲」之譏。

再從「理盲」延伸到「濫情」。柯Ｐ有多次哽咽的紀錄，媲美宋楚瑜與馬英九，給人「濫情」的印象，而後兩者的下場都不很好。雖然柯Ｐ的妻子難得與我是小同鄉，我還是要不濫情地奉勸柯Ｐ不要濫情。「理盲」與「濫情」之間也許沒有因果關係，但「理盲」之餘會鑽牛角尖，牛角尖鑽不透，很可能就以「濫情」來發洩。還請柯Ｐ三思。

（作者曾任政大教授，台北市民）