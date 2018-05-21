自由廣場》柯文哲批賴清德 怪怪的

◎ 宜和蓒

台北市長柯文哲繼日前批判行政院長賴清德「務實的台獨工作者」說法是不負責任後，近日又挑撥「小英總統跟賴揆在兩岸政策的想法不太一樣，怪怪的。」

筆者想問，兩岸一家親跟台灣意識不太一樣，怪怪的！柯文哲可以說清楚、講明白自己對於中國共產極權的看法嗎？

賴揆自踏入政壇，從不避諱自己堅定的台獨主張，以台灣主權獨立為中心思想的論述，哪裡怪怪的。2014年6月上旬，賴清德以台南市長之姿訪問中國上海，堅定在上海復旦大學的座談會中表達台獨是台灣社會極大的共識，比起那些看到中國老大就膝蓋軟到不行的政客，賴清德的誠信就是他最大的政治資產。賴揆從政一路走來始終如一，堅定的中心信仰打臉搖擺政客。

柯文哲對於道歉「兩岸一家親」的說法朝令夕改，還要國台辦出來緩頰，儼然明顯背棄台灣意識。這樣的政客動不動就說別人奇怪，怪的應該是自己，夜深人靜時看看自己醜陋的嘴臉吧！

（作者為台南市國小教師）

問題在「一家 」

◎ 吳勤

民進黨選對會決定自提候選人角逐台北市長之後，柯文哲就像是一位被分手後極不甘心的戀人，一有機會便大吐苦水，強調他說「兩岸一家親」的意思是主張兩岸不要對立，要和平交流，他不解何錯之有？

台灣與世界上所有國家來往，包括中國在內，抱持和平交流的基本態度，不會有人反對。可是和平交流並不等於一家親，也不需要以一家親為前提。中國跟台灣一家親的做法，就是周子瑜不准在韓國揮舞中華民國國旗，李明哲在澳門被捕後不讓李妻知道他身在何處；一家親的下場是共機三不五時便闖入台灣航空識別區，又蠻橫要求各航空公司不得把台灣列為國家；一家親的後果是一整個新聞頻道可以從你們家的電視機上突然消失，一間靠台灣人奉獻發跡的電視台，為了迎合中國甘願自我閹割成「大哀」台。

綠營支持者長久以來艱苦捍衛的台灣價值，正是中國希望藉由「兩岸一家親」的號召，把這些台灣價值一點一滴摧毀殆盡。沒想到四年前所禮讓的柯某，如今竟成為「兩岸一家親」的代言人，這樣的政治大劈腿，看在民進黨眼裡，情何以堪。既然漸行漸遠，不如好聚好散，如果柯文哲依然抓頭晃腦，不解為何主張兩岸交流會被綠營脫柯，那麼就該送他一記當頭棒喝：笨蛋！問題在「一家」。

（作者為美國舊金山台僑，公關碩士）