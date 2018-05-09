自由廣場》基層教師拒蹚政治渾水

◎ 秦靖

全教總與全教產要求教育部長吳茂昆下台，全教總更發起「不接受、不忍受、不配合」運動，將動員所有會員拒絕執行教育部下達的指令與任務，並退席所有吳茂昆部長主持的會議，以宣示抵制決心。

因為全教總與全教產涵蓋的中小學幼兒園教師約有十萬會員，超過總教師人數的一半，特定媒體便以斗大聳動的標題「史上第一次，全台教育不服從」，營造基層教師挺大學自主、挺管中閔就任台大校長的假象。

「全台教育不服從」發起至今過了一星期，臉書上老師們換上「拒絕接受吳茂昆」的大頭貼人數寥寥可數，校園運作如常，筆者身為全教總的教師會員，拒絕全教總少數人以教育之名，呼應社會藍綠對立的政治氛圍。

首先，溫文儒雅的潘文忠希望藉由辭去教育部長提醒各界理性思考，別讓教育部遭受到泛政治化的攻擊和污衊，讓台大校長的遴選紛爭有個重新釐清的機會。

爭議至今，管中閔對於外界質疑其隱匿台灣大獨董的身分與中國兼職等問題仍未具體說明回應，教育部若無具體作為，才是真的縱容爺們！

其次，基層教師真的在乎管爺，在乎大學自主嗎？全教總、全教產賠上教育之名，推波助瀾了政治對立。台大校長遴選事件在國民黨力挺管爺、要求撤換教育部長吳茂昆的情況下，早已是政治對立的混沌事件，有理說不清！大學教授各派團體各擁其主，各有論述的法律觀點，中小學教師何必蹚這渾水？

是誰殺了一位準諾貝爾獎得主？前中研院院長翁啟惠在二○一六年的浩鼎案中被不同陣營的名嘴、政客污衊成一位貪污犯，現在的吳茂昆部長不也飽受藍營政媒集體獵巫式的攻訐嗎？教育團體又何須在這紛擾時刻成為政治對立的棋子呢？

最後，十二年國教啟航正在關鍵時刻，翻轉台灣傳統課室學生學習成效不彰的弊病迫在眉睫，「教育不服從」的口號真有以學生為本嗎？

基層老師不在乎管爺能不能當校長，只在乎學生學習能否良善。所謂教育不服從，言過其實，更賠上了教育崇高的美名。

（作者為教育工作者，台南市民）

◎ 陳啟濃

為了堅持「教育部長應該下台」，全教總發起不合作運動，更說抵制吳茂昆，是為了孩子和台灣的教育。而在臉書也看到一些老師和校長對於部長的謾罵，連可恥、走狗的不堪入目言詞，都講得出來。

教師是社會安定的一股重要力量，除了熱忱的付出，以及犧牲奉獻的精神，更要秉持「溫良恭儉讓」的良師形象，才能贏得尊重。而集會結社當然能發揮團結的力量，但如果連明顯的政治爭鬥也自願涉入，恐怕已淪為政治工具。

持平地說，部長剛上任不到一個月，抱負理想都還沒展現，就口口聲聲要他下台，這已經失去為人師表該有的氣度和風範。

最重要的是，身為教育工作者，應有多方參照、批判思考的能力，不會人云亦云，甚至說出讓社會無法接受的言詞。

台灣已經是民主國家，是講理的地方，提出客觀充分的證據來討論，比用所謂不合作運動來抵制剛上任的教育主管，更能獲得教育界的支持吧！

（作者為南投水里國中校長）