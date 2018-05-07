自由廣場》江教授，您到底是政客還是學者？

◎ 許慧儀

「如果要用毀滅別人來成就自己，這個政黨必將走向滅亡。」此為筆者日前聽取來新加坡國立大學的前行政院長江宜樺教授演講時的深刻感想。摘要其演講的重點如下：

一、台灣立法院亂象、杯葛及暴力皆是執政黨立委不理性所造成，甚連立法院長亦加入暴力戰場，挫敗國民黨，立法院僅是執政黨的作秀場合！

二、近來台灣的街頭遊行造成的暴力流血事件，皆為執政黨推動年金改革政策所造成！

三、執政黨以「不當黨產處理條例」來清算、追殺國民黨及其附隨組織，用不當手段及威權民主的方式將國民黨打趴，國民黨絕對不會服氣！

四、目前兩岸所簽署的協議共有十九項，且皆在馬政府時所簽署（事實上為廿三項，廿一項生效，其中租稅及服貿協議未生效）。

整場演講結束，筆者唯一的感想：在野黨若要利用您來攻擊現今台灣執政黨及告洋狀的話，也太不專業！「江教授，您真懂兩岸關係嗎？您現在是學者還是政客？」若您的演講是要飄洋過海來為國民黨叫屈、抱不平，應先思考一下，新加坡最高的學術殿堂是否適合讓您來這裡做「廟口開講」？台灣前行政院長，在中立性極高的新加坡國立大學，明確表述自己鮮明的政治色彩，即便完全不瞭解兩岸關係與情勢，也非主管兩岸的人員，也能剪貼幾張ＰＰＴ來信口開河、將事事項項連結到批鬥、攻擊現今的執政黨。既然您自豪兩岸間的協議都是馬政府時期所簽署的，卻連兩岸究竟簽幾項協議都理解錯誤，難道只要是抓穩親藍的政治立場，就能在自己的同溫層過關，沒有人會計較專業程度如何？

再者，演講中您不斷提到執政黨對於國民黨進行政治追殺。相信台灣民眾記憶猶新，在馬英九總統任內，追殺得最凶殘的對象不就是同黨的國會議長嗎？這場「九月政爭」、太陽花學運、食安風暴不都是在您擔任行政院長任期內所發生的嗎？

學者從政，縱使有起有落，若能堅持自身專業的學術品質和涵養是再高尚不過的作為了，這不就是身為一位學者終生的使命嗎？

（作者為新加坡國立大學李光耀公共政策學院碩士生）