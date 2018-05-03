自由廣場》邦交歸零？「反併吞法」備戰

◎ 范姜提昂

值此斷交危機關鍵時刻，對緊接地氣的國會特寄予厚望，重點：中國有「反分裂國家法」無時無處框我們，立法院就該備有「反併吞法」作為「隨時依法」啟動正名制憲程序備戰。這是一種法律戰概念。

多明尼加斷交後，邦交國跌破二十，「雪崩式斷交」恐非危言聳聽。不過，國人都理解外交官均已盡力，也感佩外交前線明知不可為而為！而以中國共產黨政權的殘暴本質，繼續打到台灣「邦交歸零」應可想像。獨派認為打到零或打到等於零，台灣便從中華民國體制解脫，完全解放！或許有人會說，正名制憲也沒人敢承認；但我們還是寧可重新來過，因為擺脫歷史的禁錮，隨情勢演變，反而更方便創造新的可能性—何況包括統派也將受惠！統派可以用新體制、新思維，主張「新台灣與中國」談統一，爭取民意支持。

本文倡議制定「反併吞法」目的就在期許國會，當邦交國「等於歸零」，中國以全世界都承認台灣是中國領土為由，企圖併吞台灣的時候，我們應有事先制定好的一套法定機制，讓國會依法議決授權總統，領導全國進入「正名制憲」法定程序（這是依據憲法第二條主權在民原則所制定的法律，優於公投法）。

意思是，中華人民共和國說全世界都不承認中華民國，我就換一個新的國名體制，重新來過，只要人民同意！何況邏輯上，全世界不承認不等於中國就可以併吞。這套機制至少包含：一、啟動正名制憲程序的條件：譬如國際空間被壓縮到幾近零，而是否幾近零，由國會票決認定；二、國會授權總統設置「正名制憲委員會」進行相關籌備工作，包括辦理公聽會、辦理諮詢性公投，由人民決定：只要辦「正名制憲公投」或直接辦理「統獨公投」。

限於篇幅，僅述概要，總之，面對可能的國安危機，國會應備好「交付公民決定國家前途」的特別法機制，優於公投法，隨時可啟動。由國會認定相關條件，授權總統下令進行籌備工作，並辦理相關公投。換言之，你有反分裂，我有反併吞。我們不要老挨打而束手無策！

（作者為資深電子媒體工作者）