社論》如果中華民國零邦交

去年六月，巴拿馬與中國建交；近日，多明尼加與中國建交。這是北京對美國一系列友台之舉的反制，也是北京對遲不承認「同屬一中」的小英政府的持續施壓。其實，中國外交部門對中華民國的態度，才是中國對台政策的真槍實彈，那就是，只有中華人民共和國擁有中國代表權，所以中華民國的國旗國號國歌一切有關的政治象徵符號，絕不容出現在國際場合，尤其不容兩岸的政治象徵符號出現在同一個場合。當年，蔣介石稱之為漢賊不兩立，雙方的邦交國也是各自選邊站，而自一九七○年代以來外交角力的浮沉，正如展演在大家眼前的那樣。馬英九時期的「外交休兵」，只不過是他「臣屬一中」所換來的中場休息罷了。

巴拿馬，一九一○與清帝國建交，延續到中華民國。多明尼加，一九四一與中華民國建交。兩個前邦交國，都是中華民國做為中國唯一合法政府時代的產物，從一九七一年的聯合國第二七五八號決議來看，「排我納匪」除了國際現實與國內需要，最重要的仍在於，中華人民共和國的確是當今中國的唯一合法政府，連台灣的本土政權也不否認。不論從合法性還是從現實而言，中華民國邦交國的轉向，不能僅止於批評北京操弄「一中原則」，而要更深層地看到我國外交的實況，亦即，目前的邦交國係承認中華民國代表中國，我們並未要求、他們也非承認「台灣代表台灣」。維持如此現狀，「台灣」何以擺脫困境？

中國對中華民國，一直交叉使用兩面手法。一套，是外交部門在國際場合清理戰場，他們的任務就是結束國共內戰的殘餘，要讓中華民國名不存實也亡。另一套，主要是台辦的統戰系統，他們負責掩飾外交部門的攻勢，用各種予人想像空間的話語，麻痺台灣對中國敵意的警覺。統戰那一套，最成功的案例，就是藍營統派，他們完全忘了兩蔣的慘痛教訓與諄諄教誨，蒙眼不看外交領域的殺戮戰場，只想從統戰的浪漫語言尋求慰藉。最典型的，莫過於馬英九。北京的外交作為，都在傳達一個冷酷事實，那就是，兩岸之間，國共之間，只有一中，沒有各表。可悲的是，馬氏至今仍以「一中」為核心的「九二共識」作為「和平之橋」的基座。這種「和平之橋」，根本就是奈何橋，上了橋，過了橋，就是死路一條。

中國現任國台辦主任劉結一來自外交系統，他一上任就把外交鬥志帶到統戰系統。不過，「消滅中華民國、反台獨」，本來就是國台辦的本質，也是中國對台工作的本質，目標是讓台灣成為沒有國格的地理名詞。可以想像，「惠台」戲碼仍會推陳出新，但它們不過是清理中華民國與台灣的煙幕彈。可笑的是，當藍營統派樂見北京加大對付台獨的力度時，他們首先真正在著手清理的，卻是中華民國。因為，一來中華民國是內戰殘餘，擒賊必須先擒王；二來為防台灣獨立成國，消滅中華民國，可以騰空台灣的國家想像，讓台灣成為一個不具主權的島嶼。「消滅中華民國」，「夾殺各種形式的台獨」，兩路包抄圈內就是中國鯨吞蠶食的空間。

反觀我國體制，從憲法增修的大陸地區，到陸委會、海基會的大陸事務、海峽兩岸、中國大陸等行政用語，不啻是定型化國人的認同分歧，彷彿兩岸真的同屬一國，維持獨立成了改變現狀。而且，在這樣的體制混亂下，民主法治自我退縮而合法化統派的言行，導致退將到中國聆聽習近平訓話、統派民眾高舉五星級遊街示眾，都成了必須予以尊重的自由。這叫什麼？說難聽一點，就叫做國不成國。中華民國與台灣的矛盾，讓民主台灣處於內戰狀態。中華民國不成國，且台灣也不成國，則一直是北京對二三五○萬人的總攻勢。假使走到北京叫喊的「零邦交」，那確屬中華民國的終點；至於那是「台灣」的終點還是新起點，則是台灣人民與國際社會的共同考驗。