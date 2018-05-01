自由廣場》國家治理陷入險境的兩大因素

◎ 黃天麟

小英政府上台已近二年，革新不少，從勞基法修改、年金改革到不當黨產處理條例、轉型正義條例之立法等，有目共睹。國內經濟亦一反馬英九的負成長，逐月爬升，今年第一季上升至三．○四％。正常環境下評比應是「政績斐然」，但蔡總統的民調依然低檔擺盪。

簡言之，此應是「民主失序」帶來國人價值認知的錯亂。民主何以失序？主因有二，一、為政者對中國事務欠立法、執法的勇氣；二、受對岸中國之顛覆性統戰與滲透。兩者互為因果，任憑中國把台灣推向「不可治理的國土」（ungovernable state）。最近一些事件足證此一現象。

一、「管」案：如果政府對特定國人（包括教授、研究生、學生）與中國之交流，有完整之報備制度，或如美國的「人事安全查核制度」，像管爺對中國之狂熱，早就一清二楚，自始就不可能成為候選人。「中華民國」政府十數年來，對中國網開一面，騰出一片「無治理」領域，讓其滋生問題，等到事發才知現有官員無不與中國有密切的交往，其複雜度只能以一個「亂」字形容，且都涉及適法及國安問題。管案應是政府怠於立法致社會脫序的典型案例，其背後是中國之統戰與滲透。

經濟領域亦是，其犖犖大者，有（一）缺欠對中國投資之管理（無正確統計，亦不做），（二）無上市櫃公司之「含中量」管理（如總營收、總盈餘的中國比例），（三）亦無常駐在中國之台幹、家屬人數之統計等。欠缺資訊自然就無法掌握實情，昧於實情，何來管理？中國部分成為台灣經濟之「無治理」領域，致面對中國之磁吸，即使有賴揆之拚命三郎，亦難使台灣經濟有感起色。（註：亦無完整的科技保護法）

二、退警陳抗案：由退休警察人員協會總會等團體舉行的「警消不服從」抗議活動，以衝監院、毆記者落幕。從蒙面人、帶頭者的服飾幾可推斷其幕後勢力。反年改、反勞基法、反空污、反移民、反核食在近二年天天上演，扭曲了社會價值，加上親中媒體之推波助瀾，一步一步侵蝕國家的「可治理」性。問題是面對中國明暗的統戰滲透，至今台灣仍無一套可用的「反統戰法」或「反滲透法」，用以嚇阻中國的侵門踏戶，使得整個國家逐漸步上「不可治理」的險境。

若政府再不下定決心，速對中國之統戰滲透，制定完整的國家安全法制，中國在台的第五縱隊必快速蔓延，台灣危矣！

（作者為國策顧問，曾任第一銀行總經理、董事長）