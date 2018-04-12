自由廣場》統計黑洞 潛藏於政府的國安危機

◎ 黃天麟

三月八日美國啟動二三二國家安全條款，對各國進口鋼鐵及鋁製品課徵懲罰性關稅，但也給各國爭取豁免的機會，加拿大、墨西哥、歐盟等國獲得暫時豁免，我國亦派員赴美爭取。據報，美方要求我方提出輸美鋼品之「含中成分」，但因政府無此統計，只好掃興而歸。亡羊補牢，日前賴揆要求經濟部等相關部會釐清台灣鋼品及各種產業供應鏈的「含中成分」。

未料，賴揆的指示引來藍媒、深喉嚨名嘴的嚴厲批評，指責賴揆只會將失敗推給中國因素。問題是，為何藍媒、藍官反對賴揆「全面檢視」台灣產品的「含中成分」？

請國人多關心這一看似小小的爭議，其實就是我國十餘年來經濟動能日衰淪落至「二十二Ｋ悶經濟」的重大因素。或許國人不敢相信，不但我國無產品「含中成分」分析，還欠缺以下經建所必備不能沒有的統計。

一、沒有台商投資中國的統計。現在公布的只是投審會審查核准的金額，但此數目離實際投資金額甚遠，以此錯誤的數字來規劃、預測國家經濟，當然會「走樣」。馬政府的六三三就是從完全錯誤的統計數字編出來的誤國誤民經建目標。

台商投資中國的實際金額難查嗎？有無決心而已。二○○五年美國國會「美中經濟安全委員會」委外調查台灣投資中國之實況，結果是，至二○○五年初台灣投資中國總金額約占中國所接納的外國直接投資金額（ＦＤＩ）的一半，即約二八一○億美元，與投審會的四五四億美元有天壤之差。美國能，台灣何以不能？政府官員的意識形態應是關鍵因素。

二、政府至今亦無上市櫃公司「含中成分」之統計與分析。如鴻海年達四兆的營業額，多少來自台灣，中國所佔比例多少，國人至今仍在五里霧中。約八十％的上市櫃公司都投資中國，其在中國之營業額有多少？這些是會計的最基本資料，經濟部、金管會都付之闕如，亦未要求上市櫃公司據實公告揭示。如何管理，如何經建令人質疑。

三、長期居住中國的台幹及家屬有多少亦無正確統計。七十萬？百萬？或兩百萬？（註：據中國二○一○年普查，定居的台灣人民兩百萬人）其數目之多少影響到國內消費及國內投資。其實以當今電腦技術，其查核易如反掌，能與不能只是要與不要而已。

兩岸交流三十年，但交流的基本統計，老藍男所把持的政府不做就是不做。美中貿易戰開打，被問台灣輸美的含中量多少，我方啞口無言，暴露出過去政府拚經濟之虛偽與無厘頭。這是嚴重的國安問題，政府急需在近期內予以匡正。

（作者為國策顧問，曾任第一銀行總經理、董事長）