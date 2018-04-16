社論》在貿易戰的背後

中國對川普的貿易戰揚言「奉陪到底」，而「一帶一路」與「中國製造二○二五」更是來者不善；此外，在主權爭議海域與台海進行軍演，意圖以武力威嚇周邊國家，則充分顯露改寫現存經貿與地緣政治版圖的野心。中國的崛起是不可否認的事實，但無論是經濟、軍事或價值制度的發展，在在出現背逆人類文明潮流的趨勢；堪稱，中國的政經軍事能量愈大，對人類文明與國際的和平穩定威脅愈大。中國已經成為全球民主與自由市場的隱憂。

中國從一九七八年走上開放改革之路，發展路徑看似與亞洲小龍極其相似，沿海經濟特區的開放，更是明顯仿效台灣加工出口區的經驗，習近平最近在博鰲論壇上提及台商對中國早期經濟發展的貢獻，更可做為其經濟發展模式以亞洲小龍為師的佐證。然而，在表象之下，中國的經濟與市場均受到國家強力的主導與規範，毫無自由競爭的空間；即便最近新創產業的崛起，亦遭到黨國的嚴格介入與控制。如此的經濟型態乃是國家資本主義與政治專制的綜合體，根本不是民主與市場經濟的正常樣貌。但因開放之初，中國祭出頗多獎勵措施，打破常規與官僚形式，大力吸引外資與台商西進，以及在國際關係上採行鄧小平的「韜光養晦」、「不稱霸」策略，誤導西方世界以為其走上資本主義道路與「和平崛起」，更預期在經濟成長後，必定可以帶來制度的改革，民主、自由與人權的普世價值將可深植在這個封建古國的土壤之中。

二次大戰之後，全球形成美國領導的自由世界與蘇聯為首的共產集團兩極化對抗的冷戰架構，而兩陣營之內亦非全然團結一致，中蘇矛盾、互爭領導權日趨白熱化，因此，拉攏中國對抗蘇聯，乃成為美國前總統尼克森改變國際地緣政治的大戰略。事實上，美國與民主國家打開中國之門，更是基於一種歷史浪漫情懷，想把民主與資本主義帶給中國，改造這個人口最多的東方古國轉型為民主與經濟繁榮的國家。在這種歷史機緣與經濟考量下，適逢鄧小平掌權，揚棄共產激進路線，採取開放政策，外資乃蜂擁而至，而中國就像武俠小說中的主角，同時得到多位武林高手的灌頂加持，功力突飛猛進。

事實證明，中國資質不錯，乃習武之長才，可惜統治者的本心並不良善，打著改革開放大旗，假裝投入自由貿易與市場經濟陣營，其實這兩者只是它對付外國的工具，而本身則是高築保護主義的壁壘。易言之，它加入世貿組織，看似與全球經貿秩序接軌，接受自由貿易的理念，實際上卻採取不公平手段，大力補貼企業，偷竊智慧財產權、仿冒猖獗、並且壓迫外資合資與技轉，在國內市場構築障礙阻止外商之進入。另一方面，卻要求對手國給予自由貿易待遇，藉著低關稅與傾銷之手段，打通國際市場，成為世界工廠與全球第一大出口國，厚植經濟實力。中國強大之後，人民生活改善，開放出國留學、旅遊，但眼界大開之餘，部分人卻沒有受到民主自由普世價值的洗禮，反而滋長傲慢態度，陷入狂熱的民族主義，加上高科技的進步，更讓統治者得以全面、即時地監控民眾，網路防火牆、五毛黨、掌控大數據，安全監控猶如天羅地網，完全不存在自由異議的空間；亦即中國在中共的統治下，經濟成長只是將一個落後的封建大國改造成現代化的專制國家，增加其箝制人民的能力而已，並無助於文明與民主的落實。

由此觀之，當前貿易爭端，一方面是經濟利益的爭奪，但更重要的是，攸關民主自由與專制獨裁之爭。臉書洩漏個資，在西方世界是侵害民主的犯行，反觀中國官方掌控所有資訊，將黑手伸進民間企業，似乎習以為常，毫不遮掩，但西方國家卻未給予強烈譴責，如此的妥協、退讓，並不能突破中國的保護主義大網，帶來可觀的商機，反而養虎為患，培植了一個最大的對手與文明之敵。台灣正在承受協助中國崛起的惡果，一方面遭其扼住經濟命脈，一方面受其文攻武嚇的威脅。美中爆發嚴重貿易摩擦的背後，意味著美國開始認清中共的本質，不能以民主規範及價值與之交往；民主國家固然不必與中國為敵，但合力建構公平的經貿架構與國際秩序，才是防止禍害、維繫世界和平的保障。