自由廣場》洪耀福為何厚愛柯文哲？

◎ 范姜提昂

敏感時刻，民進黨秘書長洪耀福花蝴蝶似的，到處東家長、西家短地說三道四，還沒事爆個侯友宜的料，好像選戰已經開打，而且不須垂直分析敵軍弱點，找出扭轉關鍵，也不須水平思考創意，只要打嘴砲，就可以決定半年後的勝負？更不須加強文宣，凸顯小英政績的亮麗數據，作為勝選支撐？甚至，鄭文燦在桃園的逆轉勝在他眼裡，也不足為訓，反正雙北勝負已定？

這位經常從幕後跳到幕前，唱衰民進黨的非典型秘書長，對柯文哲可真是情有獨鍾！連柯也一再強調對口就是洪耀福，也只相信洪耀福一人，其他人包含陳菊，都不看在眼裡；而不管洪耀福用多少冠冕堂皇的理由，精心包裝「禮讓柯」的必要性，都掩藏不住洪耀福「就是要柯文哲！」的心，老早堅若磐石，說精準些，已經到了「信仰」的地步。

因為若非「信仰」就沒辦法解釋多少日子來，「基層抵死抗拒禮讓柯」、「名嘴幾乎一致反對禮讓」的輿論大軍壓境下，洪耀福竟安之若素，以「沒有說死」的空洞論調以拖待變，同時技巧地讓選民意會得到他的真意。

這是為什麼？其實搞久了，國民當然會起疑，柯文哲信用破產、施政千瘡百孔，這樣的對手交給廣告系一年級學生，便可準確制定勝選策略，為什麼洪耀福非得挖空心思，一再逾越幕僚分際，赤身搏命，為柯守住機會，擋子彈？

在另一個談話主題中，周玉蔻透露當年力勸小英參選黨主席的，正是洪耀福，結果小英當選，影響後續政局及小英前途。是否因此，小英對洪耀福言聽計從？是否也因此，他難免肆無忌憚，過度自信，說新北必勝，蘇貞昌若選輸，他辭職負責。這話多餘！也說過了頭，若真有狀況，也該是小英下台，才跟著辭職，怎可如此嚷嚷不得體？

問題是，這個淵源及壓力下的不得體反應，仍不足以解釋洪耀福為何如此鍾愛柯文哲，只好試著回溯洪耀福的政治經歷，包括：許信良辦公室助理，美麗島系辦公室組織部主任，民進黨主席許信良特別助理，許信良競選總統總部組織部主任等等，讓人自然聯想大膽西進，聯想大膽西進與一家親的床頭床尾關係。不過，資料取自維基百科，是否無誤有待確認。

（作者為資深電子媒體工作者）