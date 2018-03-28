自由廣場》環保團體深澳電廠民調，通嗎？

台灣人的共業，不是台灣人共同承擔？

◎ 趙之道

環保團體公布民調，指出北北基民眾高達七成五反對興建深澳發電廠，據此要求經濟部撤回深澳電廠案。然而，細究此一民調，不難發現其根本層面仍有疑義，能否據此推翻深澳電廠的必要性及合理性，值得商榷。

姑且不論受訪者中，高達八成不知道深澳電廠興建乙事，如此一來，七成五的反對率，與僅有兩成的認知度，是否有矛盾之處？另外，這次環保團體的民調，最大問題恐怕是，為什麼只鎖定北北基民眾進行調查？

眾所皆知，台灣中南部空污嚴重，大型污染源除了重工業，多半就是火力發電廠。但是，許多人可能不知道，台灣長期南電北送，北部地區用電量約佔四十％，但發電量只有卅五％左右，其中約五％的差額，必須依賴中南部向北輸電。而且上述差額，未來核一、二廠除役後，只會更加擴大。

進一步而言，台灣近二、三十年經濟發展成果，多集中新竹以北地區，留給中南部的，只有仍待升級的重工業、日漸外移的人口，以及承擔全台經濟發展外部成本的污染。

事實上，經濟發展必然帶來外部成本。以用電為例，無論核能或火力，都會產生污染，即使再生能源，也有用地取得、生產過程等困難。政府該做的，並非掩耳盜鈴，只考慮部分人民，而是站在全體人民的角度，理性選擇最低風險、最有效益的方案，並且合乎公平、正義地分配所有外部成本。

只考慮部分地區的環保，就是外部成本分配的不公平、不正義。正如將低階核廢料堆放在用電量極少的蘭嶼，也如同將火力發電廠設在中南部，卻要供電支持北部地區經濟發展、產業進步。

環保團體追求環境保護的理念固然值得肯定，但是，公平正義難道不是同樣值得追求的理念？既然經濟發展與環境保護的妥協無法避免，那台灣作為一個整體，放任一部分人坐擁經濟發展成果，又享受保護完善的環境，另一部分卻兩頭落空，這樣豈是公平正義的國家？難道真是一個台灣，南北兩個世界？

（作者現任機構研究員，高雄市民）