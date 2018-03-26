自由廣場》誠實面對「深澳」三個爭點

◎ 黃麒儒

舊的深澳電廠，在一九六○年代啟用，曾經是東南亞最大的火力發電廠；而台中火力發電廠，則在去年之前，是世界第一大火力發電廠，若以碳排放量來說仍是世界第一。看到這兩個不同時代的例子，就可以知道台灣的用電需求之強烈，其實很早就開始了。

有關深澳電廠的幾個簡單數字，以二○一六年來說，這兩個機組發電量占全部總發電量的二．八五％，而核一核二廠各剩一個機組的發電量恰好占三．八五％，兩者相抵就僅是一％的差異，兩者相加則大台北地區就有六．七％的電力缺口，所以，目前北部用電量約四成，發電量卻只三成四的「南電北送」情況，若北部不建新電廠，則此問題會更嚴重。

而南電北送的問題在哪？台電的輸電與配電系統的線路損失率，根據他們自己的報告，二○一六年是四．五三％，所以，如果未來這六．七％多出來的電力缺口，必須再有南電北送來彌補，那大台北缺電的問題必然會更嚴重，而且「北部好空氣、南部壞空氣」的現象也會更常發生。

二．八五％是火力發電與碳排放及其他空氣污染問題的拉扯；三．八五％是非核家園的必經之路；而四．五三％則是跟先進國家（約五％）的電力輸送、配電差不多的先天物理限制。

這三個數字很簡單，卻同時可以解釋為什麼深澳電廠在野黨很容易拿來消費，因為，這是用電的環保理念之爭，也是區域公平的正義之爭，以及堅持非核家園的子孫永續理念之爭。

新深澳電廠從二○○七年退役之後，就一直沒有政治人物敢勇於面對，就是陷入這三個爭點裡面，大家都想自命清高，所以，賴清德院長的一席「誠實面對」之說，其實發人深思。我們的社會不應該責難誠實與勇於面對的人，反而要有更多人站出來為事實與現實發聲。

（作者為經濟學博士，台中市人）