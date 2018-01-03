自由廣場》三件事看台灣主權流失

◎ 黃天麟

本土政權的蔡政府這一年多來神奇地完成了公教人員退休年金改革法案、不當黨產處理條例、促進轉型正義條例、公投法修正、勞基法修正（一例一休）、政黨法等，另在臨時會預定通過勞基法一例一休修法，所得稅法修正專案，內政方面的重大改革，似即將告一段落，股市亦創史上最高的萬點行情，預估全年GDP成長率也上修至二．五八％，比馬英九二○一五年的○．八一％好多了，這些政績社會應該給予應有評價。

那為甚麼二○一七年的代表字還是「茫」呢？改革必然是，多數受益，既得利益者受損，如轉型正義下的婦聯會言，二○一七是「茫」，但對大部分民眾即是「晴」。顯然二○一七「茫」之由來不是統媒所指的內政。

環顧二○一七年，下述的幾個發展，正告訴國人台灣國家主權受政策上的「原地踏步」，似乎且快速地流失於「茫霧」之中。

共軍機艦擾台是其中之一，頻率在增加，去年八月至今已有廿五次紀錄，他們肯花一筆油錢，主要目的是要向世界宣告「台灣是中國的一個省」，換言之，就是要把台灣主權在「習慣成自然」中從地球上抹消。

接下來的是，西班牙法院兩度將台籍詐騙嫌犯判遣中國。西班牙的說法是：「西班牙已經承認台灣是中華人民共和國的一部分，台灣人民因之視同中國籍」。事實是西班牙當年與中國建交，對中國對台主權之要求，只有「認知」Acknowledge。由「認知」到「承認」這一改變顯示台灣主權在中國之壓力下正在流失。

日前，日本岩波書店將台灣記述為「中華人民共和國的一部分」，駐日代表處要求更正，但岩波書店發出聲明強調不認為《廣辭苑》的相關記述有誤。

問題是，中國之主張、西班牙法庭之看法及日本岩波書店之記述錯了嗎？若根據我國外交部說帖，何錯之有？包括蔣政權馬政府，即使當今的我方外交部，仍然強調：「開羅宣言把台灣歸還給中華民國，中華民國在一九四五年即行使對台領土主權」。這與美國以「舊金山和約」為立論的「our One China policy」乖離許多，甚至是在迎合中國對台灣主權之主張，因為一九四五年的中華民國就是現在聯合國所指的中華人民共和國，給中國武力「統一」台灣的法理基礎。國人焉能不「茫」？

二○一八年，共軍擾台只會增加不會減少，也將會是台灣主權沉浮的關鍵年。本土政府真的束手無策嗎？何不先從刪除外交部有關「中華民國擁有台灣主權」的網站陳述，做為中國對台凌遲、破壞「現狀」的一種反撲，逐步建立台灣主權的正確論述，一面藉此消除國人對國家定位與未來的「茫」然，凝結民心，迎戰二○一八的選舉。

（作者為國策顧問，曾任第一銀行總經理、董事長）