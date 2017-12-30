社論》外交部跳脫不了的中華民國困境

一個護照事件，竟成茶壺風暴。甚至還牽連到外交部長的去留，果真如此，堪稱外交敗於內交。（記者羅沛德攝）

中華民國外交部，或許是內閣裡面最嘔的單位。因為國家處境特殊，外交難有什麼作為，一個護照事件，竟成茶壺風暴。為了護照內頁圖案，懲處前後任領務局局長，不論得當或不得當，都與外交無關，反而是內部騷動。此事，甚至還牽連到外交部長的去留，果真如此，堪稱外交敗於內交。

除了護照，最近外交部另有一個辭典問題。事緣日本岩波書店的「広辞苑」中，台灣成了「中華人民共和國行政區分地圖」第二十六省，該書店且聲明所載台灣相關記述內容並無錯誤。但外交部被架上火線，責成駐日本代表處向該書店嚴正抗議，要求更正錯誤。所謂更正錯誤，自然要以正匡錯。然而，外交部的更正，卻是錯誤連篇。

外交部說法：中華民國政府自一九四五年接收台灣與澎湖列島並行使管轄權，依照「中華民國憲法」實施憲政，推行民主法治。事實上，一九四五年只是接受日軍投降，無關台灣主權移轉。有關台灣主權的規定，在於一九五二年生效的舊金山和約。至於該和約，只規定日本放棄，並未規定台灣的主權歸屬。所以，中華民國擁有台灣的說詞，無法說服「広辞苑」。

外交部又說：中華民國台灣是主權獨立國家，絕非中華人民共和國的一省。然而，中華民國是中華民國，台灣是台灣，所謂的中華民國台灣，乃是超現實主義的拼貼，不存在於國際政治現實。中華民國，中華人民共和國，乃是當年爭奪中國代表權的兩造。若依外交部論述，台灣屬於中華民國，反而印證了「広辞苑」就「一中」而言並沒有錯。

不僅「広辞苑」，包括中華民國的邦交國，也存有同樣的矛盾。邦交國，承認中華民國代表中國，而不是代表台灣。所謂斷交，乃是中華民國的邦交國，轉而承認中華人民共和國才是中國的合法政府。於是，中華民國邦交國的數字變化，改變不了中華民國在一中法理的角色。只要繼續中華民國，就跳脫不了一中緊箍咒，而把台灣扯進中華民國，只會把台灣逼到一中牆角。

中國代表權，一九七一年聯合國大會決議屬於中華人民共和國。當年，我們本來有機會以台灣名義留在聯合國，但如此一來，蔣介石的正統神話破滅，政權將交給台灣人民決定。於是，為了蔣氏利益，犧牲台灣人民，外交的宿命也就由此注定了。以至於，外交部若積極作為，就會重演中國代表權之爭的戲碼；若外交休兵加上一中各表，又宛如是將一中繩索往脖子套。隨著台灣民主演進，領土已限定在台澎金馬，但是外交部的國家想像，依舊是中華民國秋海棠。

本土政權執政，台灣是主權獨立的國家，現在的名字叫中華民國，乍聽之下十分順耳。而其檢驗，便是中華民國外交部。台灣與中華民國的矛盾，表現得最尖銳的就是外交。李扁馬蔡，主權見解，差之甚遠，但外交有其緊身衣，老藍男或老綠男都受到束縛。這就凸顯了中華民國在國際政治上的本質性。於是，中華民國外交部扮演著悲劇性的角色，不論裡面的演員認同為何。

馬英九執政八年，為了國共一中共識，中華民國外交休兵，那是因為，外交作為無法逃避中華民國的法理，無法徹底斷絕中國代表權之爭。中華民國的邦交國，中華人民共和國的邦交國，對中國代表權的承認，至今水火不容。此所以，馬英九非外交休兵不可，否則無法擺脫漢賊不兩立的糾葛，跳躍至兩岸同屬一中的論述。目前的維持現狀，雖未承認一中共識，但對北京的善意不變，外交也等於維持休兵狀態。

老實說，台灣是國家，名字叫中華民國，這是內部政治消費，外交並沒有這種模糊空間。外交，只要有積極作為，加上中國的外交封殺，很容易便浮顯台灣與中華民國之間的緊張。此所以，消極不作為會挨罵，積極作為也會討打；中華民國外交部，「動」輒得咎，「不動」也得咎。這就反映出，病灶不在外交部，而在中華民國，解鈴則有賴執政者與頭家。