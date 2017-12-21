自由廣場》福智團體來函

針對貴報十九日簡先生投書「福智的社會責任」，我們提列以下的簡要說明：

一、簡先生強調「提供透明資訊的重要」，福智團體以「向內調伏」的自我修行為宗風，一向低調謹慎，面對網路上流竄的不實流言，也本著有則改之，無則嘉勉的態度對應。此後應當學習更積極地與大眾對話，避免他人蓄意誤導，改進自己的溝通疏失。

二、文中提到了數則攻擊真如老師的網路流言，老師十多年來忙碌奔波，傳承教法，首度為漢系僧團建立起五部大論學制，低調對自己的功德隱而不宣。但卻導致文中所述的「中功第三把交椅」、「通緝犯」等無稽駭人的說法流傳網路小道之間。福智於此鄭重澄清以上所述，絕非事實。

三、簡先生文中所評論的音檔係源於盜錄剪輯，加上惡意曲解的標示，實不可信。一段真如老師對於弟子離寺未能及時溝通，內心痛切的表述，卻遭到任意截取批判，除了製造更多的誤解，於社會有何益處？

四、簡先生提到「東方較不重視哲學思辨，較容易因老師的權威而相信其教導」，福智團體的修習特色重視思辨，僧眾學修尤其需要通過嚴格的辯經考試。日常師父開示中諄諄教誨弟子們，未曾經過思辨檢擇的信心是迷信。師長教誨言猶在耳，卻使簡先生有不同的觀感，當是我們需要改進之處。

我們無意追逐少數有心人士憑空製造的流言，但是確實應當更努力提升與學員及社會大眾的溝通以正視聽，懷著感謝指教的心，我們會更努力。網路流言製造容易，澄清不易，我們嘗試盡力提供相關說明，請參考福智全球資訊網「福智僧團說明真如老師接班過程」，http://bwsangha.org/credence。許多不足之處，我們仍會持續努力。