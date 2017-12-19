自由廣場》福智的社會責任

◎ 簡端良

與西方教育相比，東方較不重視哲學思辨，較容易因老師的權威而相信其教導，尤其老師外表美一點、對學生好一點、或字正腔圓一些…就輕易地全盤接受老師說的話了。如何避免？「資訊透明」與「言論自由」是兩個必要條件，讓每個人在公民社會裡質疑所見所聞、獨立思考，才不會成為洞穴的囚犯。然而，宗教團體的信徒，很容易只相信上師的功德，不自覺地成了「楚門」而不自知。

藏傳佛教的上師，並沒有要弟子不加觀察就相信他，經云：「比丘與智者，當善觀我語，如鍊截磨金，信受非唯敬。」達賴喇嘛引佛陀這段話，是希望弟子對老師要用時間觀察，好好的檢驗。為什麼要對宗教領導人檢驗？因為任何宗教要在台灣社會發展，都必須負起這個社會責任，目的是提供透明的資訊，讓社會有選擇的根據，包括領導人的：背景、身分、來歷…，這不是介入宗教內部的事務，而是領導人進入台灣的義務。

現在的福智，把金夢蓉包裝得很神秘，完全無視網路流傳著的資訊，如：中國中功邪教組織的第三把交椅、中國的通緝犯、持假護照…等訊息，雖有人仍相信她就是宗大師弟子克主杰的轉世聖者，自幼即不看男眾、不折花、不踏草…，資訊如此雜亂，領導人不應自清、說明，讓社會有更多的資訊判斷嗎？

網路上也流傳著上師「大聲喝斥福團，怒逼去留」的錄音檔，這會是個相當爭議的資料，領導人實應出面說明，證明此音檔的真偽，平息爭議，可惜，我們並沒有看到金夢蓉有任何回應，只對仍相信她的人喊話「不要看、不要聽」，這就更容易讓外界質疑了。

最近有幾位法師離開福智，若錄音檔屬實，則領導人的反應相當令人訝異，清晰聽到金夢蓉憤怒的說：「天涯海角都要把他找出來，問問他，為什麼可以這樣對我？」這不禁讓人懷疑她眼中視出家僧為何？佛教講因緣法，緣生則聚，緣滅則散，沒有什麼好強求的，為何不能給予祝福，反而會如此情緒性反應？

台灣已是成熟的公民社會，每個人都可以在資訊透明化的世界裡獨立思考，抉擇生命的方向，但若所跟隨的上師，是一位那麼有爭議，又故作神秘，迴避質疑，只想讓人處在不知情的情境下學習的人，那還有誰敢進入福智？

（作者為東海大學哲學博士，前福智廣論班學員）