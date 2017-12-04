自由廣場》王定宇版外患罪修正案可行

◎ 范姜提昂

退將叛國當共諜，還幫解放軍在國軍發展組織，判決確定，退休俸竟然照樣爽領！造成這個令人髮指的現象，是因為依據「陸海空軍軍官士官服役條例」第三十四條：軍士官於領受退休俸期間，有四種狀況會喪失領受權利：喪失國籍、觸犯內亂外患罪或現役期間犯貪污罪、處死刑或無期徒刑、死亡。

換言之，操守部分只有觸犯內亂外患及貪污罪，退休俸才會被取消；但依據現行憲法，我國唯一敵國中國，是「大陸地區」而非「外國」，當然也不是「敵國」，因此，罪刑最重的「刑法外患罪」無法適用。共諜案為例，法院都適用罪刑輕很多的「國家安全法」，並因此，無法取消退休俸。

所幸，國會通過付委的王定宇版「刑法修正案」將共諜納入「刑法外患罪」，關鍵在：原本「刑法外患罪」指涉外國，修正案則將「外國」擴大為「外國或敵人」。

敵人，是「王版修正案」關鍵詞，根據的是我國「陸海空軍刑法」第十條：本法所稱「敵人」謂與中華民國「交戰」或「武力對峙」之國家或團體。

這個「敵人」定義是扁執政時期推動的修法，根據立法院網站所載，立法理由有三：一、陸海空軍刑法常以「敵人」作為犯罪成立之要件，但不明確；二、敵人，限於與中華民國「交戰或武力對抗」之國家或團體；三、武力對抗，是指客觀上雖未交戰，但與本國「以武力對峙」之國家及政治實體等。

據此可推論，我們所面臨「中國非外國」的外患罪適法困境，當年，陳總統已經注意到，且給予明確定義。根據這個定義，即使國民黨不願承認中國是外國，總不能不承認「中國」是與中華民國「交戰」或「武力對峙」中的「敵人」吧？

何況「敵人」概念的原型是「美國憲法」第三條第三款（意旨）：叛國就是「對合眾國發動戰爭，或投向合眾國的敵人，予敵人以協助及方便者」。

可見關鍵字「敵人enemies」並不限於外國，還包括美國國內叛軍。國民黨一向熱中「和平協議」，主張「內戰狀態有待結束」，王定宇版以「敵人」取代「敵國」，已然涵蓋在內！國民黨還有甚麼理由反對？另一招，是學習中國刑法，以「境外」涵蓋中國，亦可參考（請搜尋拙作：共諜太囂張 「境外」兩字解決修法問題）。

（作者為資深電子媒體工作者）