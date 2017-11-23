自由廣場》許乃權出獄後…

共諜太囂張 「境外」兩字解決修法問題

◎ 范姜提昂

在號稱史上最大共諜案中，解放軍退役上尉鎮小江來台發展「至少四層」共諜情報網。其中，國軍退將許乃權引薦舊屬參與，如此滔天大罪，不但只判兩年多，月退俸七萬多，照領！

由於曾在金門縣參選立委兩次、縣長一次均告落選，許乃權自始不認罪，說是因為選舉恩怨而遭報復；看他的臉書，出獄後就高調參與社交活動，臉友則痛責、鼓勵兼而有之：「金門之光」、「背離國家者、不該讓納稅人繼續供養你」。

至於是否真有冤情？司法自有救濟途徑，但是剛出獄不久，許乃權就在十一月十四日分享了一條連結：「彭麗媛對女兒說的七段話，非常好。」彭麗媛乃中國當今「皇后」，對這樣一篇極權國家的吹捧文章，如此猴急輸誠？未免太囂張。

令人難過的是，自古最講究忠貞不二的軍人，近年卻經常被少數敗類踐踏！包括四星上將可以對著央視鏡頭高唱敵國國歌，即使義勇軍進行曲的確是中國抗戰歌曲，但現今當下，活生生就是敵國國歌，何況身分太敏感；包括一群國軍退將坐在北京人民大會堂，恭聽習近平訓話，而訓話內容居然是：中國共產黨是孫中山最忠實的繼承者，而且沒有一個人拂袖而去。更不堪的是，這些退將回台後，有人帶頭反年改，而且還有臉自稱是當年蔣委員長麾下的「八百壯士」。

如此指責保家衛國的將領，若非情不得已，誰願意？筆者曾於裝甲部隊服過預官役，曾歷經幾位令人肅然起敬的部隊長及幕僚長之領導；無論如何，罵國軍是一件令人很痛苦的事，而追根究柢，問題並不在「叛國」相關罪刑太輕，而是現行「南京版憲政體制修訂版」的一國兩區架構下，不但扭曲敵我觀念，渙散忠誠意志，還直接癱瘓司法體系的國安邊牆。

許乃權所涉「史上最大共諜案」，法院之所以不適用「刑法外患罪」予以重懲，因為依據憲法，中國非外國！相關法律也只有「國安法」明文列有「大陸地區」可適用，法定刑卻相對太輕。

解方其實不難！中國刑法的「背叛國家罪」特地以「境外」涵蓋台灣，解決「台灣非外國」問題。相對，我們當然也可以「境外」涵蓋中國。而退役者觸犯外患罪，依法喪失（非減少）領受退休俸的權利。若此，叛國者還敢太囂張？

（作者為資深電子媒體工作者）