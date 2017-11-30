社論─好好一盤棋 莫再搞到全民皆輸

一例一休勞基法再修正，獲得逾六成民意支持，反對者僅十五％，堪稱小英執政以來最得民心的公共政策。儘管如此，修法過程依然遭到強力杯葛，此一會期能否順利完成，仍在未定之天。面對重重阻力，行政院長賴清德感慨，民調有六十六％的人認為一例一休有問題，「行政院長怎麼能視而不見？」而面對倒退一百年的責難，賴揆澄清修法有四個不變︰上班工時每日八小時不變、每週工時四十小時不變、週休二日精神不變及勞工加班費率不變，就像四根柱子，牢牢保障勞工權益；修法也給予四個彈性︰加班彈性、排班彈性、輪班彈性及特休假使用彈性，意欲營造勞資雙贏。

勞基法的修法過程充滿衝突與對抗，第一波修法在勞團、在野黨（包括國民黨與時代力量）堅持兩例的激進主張下，執政黨最後採取「一例一休」，以及複雜的加班費計算方式，作為折衷策略，求取修法之快速通過，卻種下無窮的後遺症。此一通稱為一例一休的勞基新法，實行之後果然造成勞資嚴重困擾。資方既不能因應不同的淡旺季需求而彈性調整勞工上班狀況，導致人力不足，訂單流失；再者，加班之「做一給四」、「做五給八」與高倍數加班費率規定，大幅提升勞動成本，表面上給予勞工更多權益，實際上資方多以僱用臨時工因應，所以勞工收入普遍減少。有些人為了增加所得，不得不另找兼差，結果本欲減少勞工工時，降低過勞風險的美意，卻適得其反，導致勞資雙輸。

尤有甚者，我國經濟主要支柱為中小企業，僱用人力少，勞力往往占經營成本之較高比例，一旦勞動型態被僵固化，無法彈性調整，勢必降低競爭力，遭到市場淘汰。多數中小企業在勞基新法實行後普遍遭逢經營困境，若是發生倒閉潮，經濟必然倒退停滯，增加失業人口及所得減少。其實，勞基新法不只對中小企業造成困擾，更因它是舊工廠法之拼湊，原以工廠生產線勞工為規範對象，與當前產業與科技之突飛猛進顯然格格不入。尤其，新創產業的勞工，企業高階主管，必須具有高度彈性，方可進行最具效率之生產，但在勞基新法的緊箍咒之下，企業卻有如被層層綑綁的巨人，幾乎動彈不得，在日新月異的產業發展趨勢中被遙遙拋在後頭。凡此種種案例，一例一休等勞基新制就非修正不可。

我國為全球組裝代工大國，本具有完整的產業供應鏈，但因勞動成本增加、勞資抗爭不已，加上種種法規限制日益嚴苛，終於導致廠商大舉西進的遷移潮。廠商西進，我ＧＤＰ成長依舊亮麗，但絕大多數創造的就業與所得卻在中國，台灣經濟呈現虛胖現象，此外更形成敵我實力的消長，對我威脅日益強化。因而經濟體制必須改造，才能再造第二春；而改造的當務之急，即是勞動法規的調整。遺憾的是，賦予工廠生產線、白領辦公室、店家與業務員等百工百業之作業方式的彈性調整，竟被抹黑為勞資鬥爭，以及官方與資方合謀壓榨勞工。而執政黨在論述上更顯得弱勢，以宣傳見長的文青幕僚們面對強大的反對聲浪，居然喪失溝通、說服，甚至反擊的能力，難怪勞基法再翻修陷入四面埋伏的險境。

執政者最大的悲哀，是支持者的無言與沉默，反對聲音卻瀰漫公共空間。小英之所以民調低迷，大抵不是政策規劃偏差，而是欠缺執行力；再好的改革，當斷不斷，必將反受其害。當政者遲疑不決，不會創造更多溝通說服的空間，爭取更多民眾的支持，而是讓人民產生疑竇，甚至受謠言所惑，走上改革的對立面。執政黨勇於承擔勞基法再修正，本可改變民眾對小英溫吞、缺乏魄力的刻板印象，無奈支持與反對者一番交鋒下來，執政黨並未佔到優勢，若是小英政府又陷入猶豫不決的惡性循環之中，好好一盤棋再下到全盤皆輸，真的會讓國人無言，徒呼負負。