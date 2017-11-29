自由廣場》（青年時評）可憐中國這玻璃政權

◎ 陳勇順

日前，中共黨媒《求是》雜誌刊登北京外國語大學黨委書記、中國教育部中國特色社會主義理論體系研究中心特約研究員韓震的文章，其標題直白自誇：「中國才是當今世界最大的民主國家」。

此標題言猶在耳，就被李明哲的判決狠狠打了一記耳光！

中國法院判決，被冠上「顛覆國家」罪名的台灣ＮＧＯ工作者李明哲、中國公民彭宇華分別判處五年與七年的刑期。原來，這就是中國的民主，一個隨時害怕被顛覆的國家。

這樣的宣判，對比習近平在十九大政治報告裡，多次談到以人民為中心、民主法治、民主政治、人民當家作主、「實現了中國從幾千年封建專制政治向人民民主的偉大飛躍」等內容，做出最實際的打臉與嘲諷，中國法院似乎只是一個過場，一個強加入罪於民的地方。

中國共產黨的思維，同過去中國國民黨威權專制時代，並無二致。難怪至今，國共能夠一家親；也難怪，國民黨並不把矛頭指向中國的專制，反而槍口對內，一味抨擊自己政府。或許他們也在心底認同，這樣入罪於民的方法，是能被接受的。

畢竟在中國國民黨主政的時期，舊刑法一百條，跟中華人民共和國的刑法一○五條一樣，都是對於思想犯法就給予處罰。

一個民主的國家，最基本的不就是人民有其言論自由的權利嗎？難道宣揚與國家不同的政治理念，就可以給予處罰，如果這不是專制，什麼才叫專制？

十九大政治報告裡，不也說了「尊重台灣現有的社會制度和台灣同胞生活方式」，難道這就是尊重台灣現有的制度嗎？至少，台灣人民可以自由自在的批評政府的缺失，要求政府改進，還能用選票換掉背離民意的人。

如今，中國只是遇到宣揚自由民主理念的人，就因此入罪，這只會讓台灣人民堅信，中國只是一個脆弱的強權，加劇台灣人民對中國式民主的強烈質疑，並對於中國的玻璃政權感到可憐罷了！

（作者為世新大學法律系碩士生，新北市民）