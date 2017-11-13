自由廣場》記者，你無愧嗎？

◎ 黃俊榮

無國界記者組織今年四月公布「二○一七年全球新聞自由指數報告」，台灣位居亞洲第一，這本該是個值得國人慶賀的成就，但面對這樣的殊榮，台灣媒體與記者真的當之無愧嗎？

空軍四九九聯隊上尉飛行官何子雨，上週執行夜航任務中不幸失聯，此重大飛安事件不僅震驚各界，國人皆為何上尉之安危感到憂心忡忡，海、空軍亦冒著海象不佳風險全力搜救。然，面對生死未卜的飛官，竟傳出「駕機投共」此等荒謬的採訪提問發言，實讓國人驚訝與心寒。也因為此失言式的提問，讓同為飛行員出身的國防部長馮世寬震怒，進而說出不妥言詞，與下令封殺特定媒體指示。對此，台灣新聞記者協會發出聲明表示：要求馮世寬收回封殺成命與道歉。

筆者深信多數民眾皆支持記者基於事理分析而做出客觀與專業的提問，然，這次的「投共說」，採訪準備、提問技巧夠專業嗎？面對馮部長的痛斥，記協感到委屈，試問：記協有誰想過生死未卜的飛官和憂心焦慮的家屬的感受呢？「封殺」，的確是個不好的「果」，但毫無根據的「投共說」，難道就是個好的「因」？或許這是個值得省思的方向。

採訪自由的確是需要維護，然，根據群我倫理促進會於今年五月所公布的「二○一七台灣社會信任調查」民調顯示：台灣人民最不信任的人竟然是「新聞記者」。面對這樣的社會觀感，成天高舉新聞自由大旗的媒體們又該如何自處？

新聞從業人員在享第四權時，應當有自省、自清的能力，以專業及新聞倫理找回人民對媒體的信任與崇敬，政府官員不當發言的確是該教育，然而不被人民所信任的記者更應該捫心自省。

（作者為前空軍四四三聯隊第九作戰隊員，現任職電子業）

致各媒體長官

◎ 李嘉賢

最近的國內新聞比起八點檔的鄉土長壽劇，實在是有過之而無不及。

在體育新聞方面，隨著中職兄弟隊球星陳鴻文及林智勝的出面喊冤，原本的「冰風暴」事件早已變成一場羅生門，現在甚至還衍生出有經紀公司在背後搞鬼、擔任黑手等諸多說法；而在軍事新聞方面，隨著空軍幻象兩千墜海後，搜救一直沒有進展，也傳出有投共可能，乃至於飛機是被美、日等國的防禦飛彈擊落等的傳言。

姑且不論這些消息的來源為何，但媒體在決定要報導這些消息之前，是否有先善盡查核之責，還是「看見黑影就開槍」，把新聞上架，先有了收視率再說呢？

「新聞媒體」的定位與「網民」是截然不同的，如果只是為了搶收視率，就報導一些沒有查證過的消息，不僅民眾知的權益會受損，更可能會傷害到報導中的相關人員及其家屬。

而且，說直白些，網路上就充斥著亂七八糟的流言蜚語了，「記者網民化」倘若成為主流，那媒體還有存在的價值嗎？盼望各媒體長官能多些自制，而NCC也發揮一下功效，不要放任新聞戲劇化了！

（作者為國小教師，嘉義市民）