自由廣場》《林保華專欄》薛瑞福與吳元黎

美國總統川普訪中前夕有意提名薛瑞福擔任國防部亞太助理部長。這讓我想起尼克森時代出任過美國國防部助理次長的吳元黎，他是當時出任美國政府最高職務的華裔。

薛瑞福擁有哈佛大學碩士學位，曾任海軍情報官、國防部中國科科長、國務院亞太副助卿，是真正的知中友台派。也就是沒有文化上的親中情結導致對中國事務的誤判。真正的知中，必然友台，因為了解中國霸權的擴張對自由世界的危害，而台灣很可能就是中國的第一個目標。

薛瑞福現任智庫「二○四九計畫研究所」的執行長。該研究所成立於二○○八年一月，目標是「引導決策者走向更安全的亞洲」。雖然他們沒有提及為何叫「二○四九」，但是只要看過美國的資深中國問題專家白邦瑞所著的《百年馬拉松─中國稱霸全球的秘密戰略》，就會知道二○四九年是中共建國一百週年，也是中美爭霸戰誰勝誰負的終點站。二○○八年一月是北京奧運會前夕，也是北京氣勢甚盛的時候。

吳元黎一九四二年獲英國倫敦大學經濟學第一等榮譽學位。一九四六年再獲經濟學博士學位。回國後，曾在中國中央銀行任職。一九四九年移居美國。他是《大公報》創辦人之一吳鼎昌的公子，所以對中國知識份子在中共統治下的命運瞭如指掌，因此他不但經濟學著作等身，對中國也非常了解，以致可以出任國防部的要職。

一九九七年我離開香港移居外國，在紐約辦特殊人才移民手續時，經朋友介紹，請吳教授做推薦人，雖然沒有見面，他還是一口答應。加上諾貝爾經濟學獎得主傅利曼等著名學者的推薦，申請一日就獲准。次年我到舊金山向吳教授面謝。閒談中，我說一九三八年我剛出生父母就帶我搭乘《桂林號》客機從重慶飛到香港轉搭客輪去印尼，《桂林號》飛回重慶時被日軍擊落。不料吳教授說，他本來搭《桂林號》去重慶，臨時有事退票而逃脫大難。真沒想到我們還有這樣的緣分。當時我對他了解不多，近來寫回憶錄查到他是一九六九年到一九七○年間出任國防部職務，離職是否與後來尼克森的聯中反蘇有關？因為已離世無法求證，他的女兒則說他「終生反共」。

吳教授曾獲李登輝總統接見。一九九三年十二月三十日中央社報導「總統先生接見北美華人社會科學家協會教授吳元黎等二十七人」。

川普的中國戰略為何？看來中國會以商業利益誘惑。不過中國所簽署的經貿「意向書」常常不兌現，在北韓與美中經貿問題上，中國會施詐欺性的緩兵之計。中美爭霸，是專制對民主的爭霸，事關人類福祉，不能輕忽。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）