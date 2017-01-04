自由廣場》《林保華專欄》2017看兩個百年馬拉松

美國著名的中國問題專家白邦瑞的《百年馬拉松》，檢討中國在一九四九到二○四九的一百年間如何為趕上美國稱霸世界而採取的種種欺騙行徑。北京方面判斷白邦瑞可能成為川普的首席中國事務顧問。

然而在這場百年馬拉松前，已有另外一場。一九一七年俄國十月革命開始，世界出現資本主義與社會主義兩大陣營的競鬥。就如毛澤東所說，「十月革命一聲炮響，給我們送來了馬克思列寧主義。」不但影響中國，還影響全球。由於它扶植了國共兩黨，以致影響到台灣現在的命運。

不過這場馬拉松，因為一九八九年柏林圍牆倒塌，蘇聯帝國開始解體，沒有跑到今年的百年終點而宣告失敗，享壽七十有幾。亞洲部分，則因為派生出另外一個中華帝國怪胎而出現另一場百年馬拉松，到今年也已六十八年。如果說，美國雷根總統八年執政逼使蘇聯大帝國解體，那麼川普總統執政，今年將成為新一場百年馬拉松的關鍵年，會不會使中華大帝國在享壽七十有幾後也面臨解體的命運？當然，歷史不可能是簡單的重複，中國與俄羅斯的文化背景也有不同。

二○一七年也是台灣二二八屠殺事件七十週年，香港主權轉移廿週年。台灣作為一個獨立國家的「正名」能走多遠，香港的自治與獨立運動能發展到什麼程度，都會影響到西藏、新疆、南蒙古的自治與獨立運動，再加上「川普新政」對中國政治、經濟、軍事、外交的衝擊，習核心在今年召開的中共十九大，很難會是平穩的一年，可以為所欲為的一年。

我正在看美國Herman Wouk的史詩性小說《The Winds of War》（戰爭風雲），就像四十多年前看威廉．夏伊勒《第三帝國的興亡》那樣有許多對現實的聯想。那時是把毛澤東與希特勒作類比，這次是關注自由世界如何從姑息到對抗希特勒，尤其美國從中立到「假中立」到介入二戰，羅斯福總統所做的艱辛努力。否則歷史可能改寫。

美國不論是哪一黨執政，台灣都有其不可或缺的重要戰略地位。在中國《遼寧號》航母可能趁蔡英文總統出訪而在台海尋釁滋事的時候，有消息說，美國《卡爾文森號》航母戰鬥群下週將來南海。這將是中美航母戰鬥群在南海首次碰頭。

歷史雖然是由很多必然性組成，但是有時偶然性也會產生重大作用，從而改寫歷史。靜止是暫時的，運動才是永恆的，所以台灣的維持現狀也只能是暫時的；大格局的維持現狀，無法阻止小格局的改變與發展。為政者如何順應民意，適應歷史的發展，乃至推動歷史的發展，就可能成為歷史的偉人。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）