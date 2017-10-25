自由廣場》台灣三次語言大換血

談英文列第二官方語言

◎ 邈雲漢

台灣別說以英語文作為第二官方語文沒問題，就算把英語做為「國語」也是小菜一碟。我們早有三次成功案例：第一次是清國時代：台灣各族原住民，尤其是平埔族，改說福（台語）、廣（客家話）；第二次是日本時代：改用日語文為一統全台的「國語」；第三次是車輪黨軍佔領：改用滿韃人的支那話（Mandarin Chinese）作為車輪民「國」的「國語」。

除了改用日語那次有相對多數的母語師資外，其餘兩次的學習資源、教材都遠不如當今英語文，使用人口更幾乎都是從零開始。而最「成功」的一次，也剛好是最艱難的一次：要文明開化的台灣人跟著隨地吐痰，滿口方言鄉音，自己都不會講滿韃人的支那話的中國難民學。

當年全台完全不懂滿韃語的人口占至少八十五趴，而占十五趴的中國難民又不是人人都懂滿韃語。中國難民只要略識之無，就能到學校裡誤人子弟了，結果台灣人還能把滿韃語學得比中國人的普通話還強：中國因為整體教育水準低落，到現在還在大力提倡「說普通話、寫規範字」。

至於現代台灣人的英語，其實沒那麼差。多益、托福、雅思等各個國際英檢的排行不佳，只是單純地反映參試者的成績，不能擴大解讀為英文差。以排行高於台灣的中國為例，首先，中國參試者占的人口比例就遠小於台灣，以大金字塔頂端比台灣全國，並不公平。其次，中國人不擇手段，偷了試題題庫作為內部教材，專門針對考試學習。

日前曾泰元先生投書〈英文列第二官語？又來了！〉一文，只要將「英文」兩字用「中文」替代，就可以證明其推論錯誤。但如果改用「文言文」替代，那麼「由部分的專業英文人士來負責即可，不必硬拉大多數人進來陪玩」倒是很合理。如果要考慮「殖民的歷史背景」，那我寧可改學日文也不要繼續使用野蠻落後的滿韃語，畢竟現代中文裡的現代詞彙，如服務、組織、紀律、政治、革命、政黨、方針、政策、申請、解決、理論、哲學、原則…等，都是從日文漢字剽竊過來的。脫支入日，不但不用再讀沒用的文言文，還能爽看理工論文、日文學、日劇、動漫、AV。

（作者為部落客，完整版本請見http://blog.0bei.org/2017/10/englishDaijobu.html）