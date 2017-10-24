自由廣場》傾中學媒意識形態之迷思

◎ 黃天麟

中研院院士王平日昨指出台灣經濟因法律、環評、對大陸過度保守等三大黑手而停滯不前，若不解決，台灣將落入「中所得陷阱」。筆者認為除了法律、環保問題見仁見智外，王院士的認知與事實乖離太多，是標準的藍色思維。

什麼是「藍色思維」？藍色是中國國民黨外來統治政權之顏色標誌，藍色思維是一批以「終統」為核心思想的政客、學媒對台灣經濟問題之看法。為要完成「終統」的一中市場，他們始終全力鼓動台灣與十四億人口的中國結合，潛意識的驅策下，不管台灣如何在經濟上被中國磁吸，這一群人還是認為不夠，還需快馬加鞭，總想把台灣的經濟問題歸納至「對中國的開放不夠」的「標準答案」。

王院士的「兩岸關係用政治關係思考，過度保守」，就是這思維邏輯的產物。試問，三千億美元對中國之投資（註：是藍營說的，實際數字應已超過九千億美元）還過於保守嗎？世界有那一個國家對中國投資比台灣更多的？到中國工作的國人包括家族已有百餘萬人，韓國人有嗎？日本人、美國人有嗎？東莞二○一六年，前二十名出口企業台商就佔了七家，我國出口海外生產比五十九％，絕大部分是在中國，這樣的結合只有「過度放任、過度積極」的問題。若還有人認為是「過度保守」，那應已非「正常」，屬「意識形態」之領域了。

傾中學媒的「意識形態」亦充分表現在聯合報十月七日對王院士的評論，該報黑白集認為：「台灣失落的廿年應從『亞太營運中心』計畫的失敗起算，那項計畫原欲利用台灣的優勢，以中國為腹地，構築亞太營運中心，後被李登輝的『戒急用忍』全盤打亂，台灣稱雄亞太的壯志隨而急轉直下」(https://udn.com/news/story/7338/2744140)。問題是「亞太營運中心」的真正目的是什麼？只要看看當時主導這一計畫的官員們的當今行徑就知。營運中心顯然是要把製造搬移至中國，台灣只做營運的「促統」大謀略。「營運」就是「營運」，非「製造」，而是一種Bridge（橋樑）之概念，當中國成為製造中心之時，營運還會留在台灣嗎？

亞太營運中心的經建思維，後來被扁政府的積極開放、馬政府的全面開放、ECFA政策所承接，實踐了十六年。結果已擺在眼前，戒急用忍時代實質薪資年年增高，平均經濟成長率六．九二％，積極開放的陳水扁時代是四．八六％，全面開放的馬英九時代為二．八二％，ECFA後二○一五年是○．七二％。二十年的實踐，清楚告訴國人，兩岸越開放、越結合，台灣越會被大中國經濟所吸納，經濟成長下降，國內薪資年年退後，現已退回十六年前之水準。數字不會說謊，還要硬拗下去嗎？

（作者為國策顧問，曾任第一銀行總經理、董事長）