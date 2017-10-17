自由廣場》誰是台灣的白雲奎？

韓國官方力阻半導體、面板業在中國擴廠，台灣能嗎？

◎ 黃天麟

韓國股市二○一一年四月指數二一九二點，今年四月十一日指數二一二三點，六年期間幾乎原封不動，經濟成長率亦不出色，二○一五年二．七九％，二○一六年二．八三％，出口二○一五、二○一六年呈負成長，但這期間也是韓、中關係最為麻吉麻吉的時候。

北韓危機改變了韓國，今年三月韓國開始部署薩德反飛彈系統，中國反彈，矛頭指向提供土地給薩德系統的樂天，二十多家商場被勒令停業，還祭出「限韓令」，下令旅遊業停止赴韓旅遊。但奇怪，從此韓國經濟翻轉猛衝，股市中秋節後的十月十二日收二四七四．七六，六個月漲幅達十六．五％，出口也大好，九月出口激增卅五％至五五一億美元，韓國經濟不因「限韓令」而走下坡，反而出現蓬勃之勢。

本文所想要告訴讀者的是，近半年多的韓國「薩德驚奇」，並非韓國獨有，台灣近一年亦有同樣經濟景象。去年五月新政府上台，因蔡總統不承認「九二共識」，北京開始緊縮雙方政府間往來，進入所謂的「冷和」狀態，縮減來台的觀光，加強打壓國際空間。但台灣經濟反而因此復甦，經濟成長率逐季提高，出口成長轉正，股市亦由蔡政府上任時的八○九五．九八，攀升至十月十二日的一○六六八．三九，升幅卅一．九％。

其實，韓國近半年的薩德驚奇不是驚奇，台灣近一年半的「冷和」景氣亦非奇蹟，而是「韓、中關係」、「台、中關係」轉趨緊張的一種必然現象。一九八○年代台灣的經濟奇蹟是「三不政策」的結果，一九九七年股市之一○二五六點是戒急用忍政策所帶來，二○一七年之太陽花行情也是台、中關係緊縮後出現〔反之，兩岸關係大好之「積極開放」（二○○二至二○○五年）及「全面開放」（二○○八至二○一五年）均使台灣經濟墜入谷底〕。

最近韓國經濟表現特別亮麗，甚之再次凌駕台灣，因韓國政府不懼中國壓力，強力阻半導體、面板業在中國擴廠。南韓產業通商資源部長白雲奎直指三星、SK海力士、樂金顯示器要求終止新建第二座3D Nand Flash工廠，無錫DRAM及廣州第八代OLED面板廠計畫，他說：「現在你們還沒受到報復，當中國半導體趕上韓國技術，同樣像樂天會被報復」。韓國的確是主權獨立的國家，反觀台灣政府財經官員對中國唯唯諾諾，只會說要「加強兩岸關係」。最近鴻海規劃建廣州十．五代面板廠、投資南京跨足半導體、合晶要斥資建廿萬片八吋矽晶圓廠、和碩在崑山擴建兩座新廠、宏達電也要在貴州蓋數位小鎮，每座新廠動輒要四十億高即數千億，試問我國財經官員敢在這些廠商之前講南韓白雲奎部長講的話嗎？台灣廠地在中國之Ｍ型企業越來越多，也越猖狂，因台灣就是缺少一個如韓國的白部長。

韓國薩德驚奇，再次證明「越遠離中國，經濟就會越好」的不變定律。

（作者為國策顧問，曾任第一銀行總經理、董事長）