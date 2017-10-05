自由廣場》修憲法不如修公投法

◎ 劉一德

民進黨日前召開全國黨代表大會，總統兼黨主席蔡英文拋出「憲改」，內行人都知道這是個假議題，因為，不過在兩年前，立法院第八屆朝野兩大黨才騙過人民一次，所以有人說是為了轉移焦點。但偏偏有人還跟著打假球，提出總統制或內閣制的修憲案。完全不提已進入黨團協商的公投法修正案，只要增列人民對憲法的創制權，即可解決當前國家的憲政困境。

上次修憲時，國民黨為了捍衛「一中憲法」架構，訂出全世界最嚴苛的修憲門檻。以立委總席次一百一十三席計算，必須要有二十九人提議（四分之一），八十五人出席（四分之三），出席委員四分之三決議。在國民黨仍保有三十五席的情況下，立法院要通過決議，幾乎不可能。就算奇蹟出現，立院通過修正案，公告半年後，還要選舉人投票複決（第十四任總統大選選舉人數一千八百七十八萬多人），有效同意票超過選舉人總額之半數（約九百四十萬人），修憲案才通過。除非太陽從西邊出來，否則絕對通過不了，所以修憲完全是個假議題。

再者，當陳水扁、蔡英文擔任總統時，國民黨就主張憲法應該內閣制，說總統是虛位元首，要尊重行政院長的職權；民進黨就主張總統制，說總統為全民多數選出，應該保有很大的權力。反之，馬英九當總統時，民進黨便主張內閣制，理由與現在國民黨主張內閣制一樣。可見藍綠兩大黨都由屁股決定腦袋，為的是政黨利益，而不是為台灣的長治久安。

憲法第十七條賦予人民選舉、罷免、創制、複決之參政權，惟審視當前憲法增修條文，人民卻僅保有選舉、罷免及複決權，直接民權層次之「創制權」，卻未獲制度性保障。現行公投法對公民投票權所施加之桎梏，與公投法「確保國民直接民權行使」之立法意旨有所違背，故被稱為「鳥籠公投」，亟待修正。

上屆立法院，民進黨潘孟安等委員所提之「公投法部分條文修正草案」，即包括增列人民對憲法修正案之創制權。本屆立法院，公投法修正案只差臨門一腳，賦予人民憲法創制權，落實國民直接民權，修憲、制憲都可行。且由全民一起承擔公投制憲的後果，政黨得以迴避造成兩岸關係緊張的困擾。

（作者現任台聯黨主席）