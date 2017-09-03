自由廣場》《青年時評》為什麼要「先」跟中國報告？

◎ 劉哲瑋

二○一七世大運八月三十日閉幕式時，阿根廷隊員因披掛中華民國國旗進場，遭ＦＩＳＵ發函警告。台北市長柯文哲昨受訪時表示：「我要先跟中國大陸講，這不干我們的事，這是阿根廷做的。」

不知道阿根廷選手聽到台北市長這席話作何感想？我不懂，為何外國人做出有益台灣，卻可能會讓中國反感的事，台北市長誠惶誠恐地要「先」跟中國報告？為何柯文哲這麼在意中國感受？

蔡英文總統上台後，中國為逼蔡政府接受九二共識，無所不用其極，其中也包括中國中斷與台灣之間的聯繫管道。但就在台北世大運開始時，中國國台辦交流局局長黃文濤特別以「團長顧問」身分隨團前來，而中國派出國台辦交流局局長這樣層級的官員來台也是有意義的，這是蔡英文就職以來，國台辦訪台層級最高的官員，但這位官員來台目的很清楚，他並非接觸台灣中央政府官員，而是跑去跟柯文哲會面。

然而，中國國台辦交流局局長與柯文哲到底談了什麼？柯文哲是否應該向台北市民說清楚？而中國對柯文哲這樣的態度，大概也是在「閉幕式時阿根廷選手披國旗」的新聞話題延燒後，柯文哲急著在媒體對中國表態︰「我要先跟中國大陸講，這不干我們的事，這是阿根廷做的。」

中國國台辦官員訪台卻跳過對口單位行政院陸委會，直接跑到台北市政府與柯文哲接觸，這樣破壞體制的做法不應成為慣例，否則國民黨籍縣市長是否也可比照辦理？

中國為本屆金磚會議主辦國，曾在八月上旬派人到金門協調維安工作，然而金門縣長以「相關事務非地方政府片面決定，必須再與台北主管機關討論才能決定」。而柯文哲做為台灣民選地方首長，應與同樣是民選首長的金門縣長一樣，在當時就要向國台辦交流局局長黃文濤表示，請他遵循我國政府體制，先跟陸委會接觸後再進行會面，可惜柯文哲並非選擇捍衛台灣的國家體制，而是選擇他個人與中國交流的政治利益。

從柯文哲訪中喊出「兩岸一家親」，再到世大運開幕後與中國國台辦官員會面，最後世大運開閉幕民眾都無法揮舞有台灣地圖圖樣的旗幟，且還在閉幕式時發生黑衣人將舉著「TAIWAN」旗幟的民眾抬離現場的事件，對照這些事，柯文哲是否忘記當時踏入政治的初衷？

（作者為台灣大學政治所學生，新北市民）