自由廣場》換掉「中華台北」 民氣可用 政府無心

◎ 邱延譽

里約奧運時，ＣＮＮ就跳出來說，「中華台北」是不存在的國家；日本從去年二月就發動連署，要替台灣申奧，以「正名」進軍二○二○東京奧運。

人家一心為咱們籌謀，政府又做了甚麼？行政院的反應是「依照奧會規定處理」，聽了就心寒！而柯市長對台北世大運手冊被「中華台北」赤化，也是後知後覺。最近超跑好手林義傑說句「質疑『中華台北』是不懂體育」一語，被網民酸爆。其實他的意思是「你要去找ＩＯＣ（國際奧委會）改」。問題是民氣可用、政府無心！

幾十年來，當台灣選手在競技場上辛苦奪冠，而在儀式與看板上看不到自己的榮耀。台灣的參賽若還堅持「中華台北」，等於完全為了幫忙中國向全世界推銷「台灣是中國的一部分」的謊言，使國手的揮汗賣力與觀眾的飆淚歡呼，受到殘忍的戲謔！

「中華台北」之為物，是小蔣與中共在國際競逐「中國正統」的遺緒，相對地，他對「台灣」二字之輕賤，亦於史有例。一九六○年，ＩＯＣ建議我們採用台灣名義（國歌國旗可以不改），而我國代表團卻在開幕典禮時，於「TAIWAN」名牌後面加掛「抗議中」的白布條進場。又如一九七六年的蒙特婁奧運會，加拿大要求中華民國代表團改稱「台灣」才給予入境參賽，蔣經國因此憤而退出。一九八一年，ＩＯＣ乃與蔣政府簽訂以「中華台北」為日後參加國際體育運動的團隊名稱。不想，這歪詞還氾濫到台灣參與非體育的、其他國際組織上，長期褻慢了台灣的國際發展與國人自尊。

「中華台北」原是抗衡中共的產物，如今反成了中共統戰台灣的利器。惱人的還在島內，去年八月，台中洲際棒球場舉辦亞洲盃青棒賽，棒協人員怒撕球迷高舉的「台灣就是台灣」布條，這是藉口奧會模式、恐嚇台灣發聲的一例。由於國內體壇協會長年受黨國族裔把持，成為台灣正名的阻力，立委林昶佐主張，要藉由八月二十一日即將修改「國民體育法」的契機，完成體育圈各協會的「組織公開化」，讓本土體育人士也能躋身組織。如此，由體總代表全民向ＩＯＣ提出正名的事，才有望達成。

（作者曾任教育電台總台記者，高雄市民）