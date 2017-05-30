自由廣場》愚昧惡劣的石岡一郎政權餘孽

◎ 邈雲漢

輸不起的石岡一郎政權（中國人稱「蔣匪」）逢中必反：禁用中國提倡的簡化字、羅馬字拼音、公元紀年。雖已惡貫滿盈，但一群愚昧惡劣的威權餘孽還在強制推銷印章、繁體漢字、民國紀年。

蔣匪禁羅馬字曾禁出沒收聖經的國際醜聞。「羅馬字」一詞成禁忌，言必稱「英文」。連護照上的中文羅馬字名都指鹿為馬地稱作「英文名字」。不是用「英文字母」寫，就是英文。英文寫的本來是盧恩字符，基督教傳入後，才改用羅馬字。Johan, Jean, Seán分別是德、法、愛爾蘭文的「約翰」，只有John才是英文。把羅馬字名全當作英文名，就如同把赤崁（漢語拼音：Chikan）當癡漢（日文羅馬字：Chikan）地馬鹿野郎。

民法第三條規定以簽名為主，印章是替代品。而石器時代的原始人，卻還硬要人刻容易被仿冒的印章。

原住民使用羅馬字名頻遭刁難，全民簽名都不自由。全世界包括「萬惡共匪」驗證簽名都是比對筆跡，鬼島卻存在堅持認字的「天才」。就算給他們認得了，還有同名同姓的。而同名同姓的人的簽名，也會因筆跡而不同，甚至畫豬頭也會有差異，但鬼島申請信用卡、手機門號的簽名不但要求必須簽漢字，還得「簽」正楷，為詐騙集團大開方便之門。

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署分署長程泰運就曾稱，以羅馬字簽名的台、越籍學員以「英文」簽名，拒絕核發生活津貼，要求改簽漢字；李姓承辦人更表示，要他們的錢，就要照他們的規矩來。跟因為自己看不懂印章上的小篆，就要求重新刻一顆楷書印章一樣誇張。

大學自治是為了保障學術自由。連全球通用的公元紀年都禁，怎麼教學生跳脫框架？

台灣未來不是建國，就是被支那併吞。不論是建國後的轉型正義，或是被併吞後的清算鬥爭，威權餘孽都是被整肅的對象。現在還高調濫權瀆職，可見遺毒之根深蒂固。這種威權餘孽，就如同柏林圍牆倒後，還在射殺越界者的東德守衛。若不嚴辦幾個主管，殺雞儆猴，死鬼們的陰魂不散，台灣就還是鬼治的鬼島。

（作者為部落客，完整版請見http://blog.0bei.org/2017/06/stoneAgeBureaucrats.html）